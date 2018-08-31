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غدًا.. مصر للطيران تسير 23 رحلة لعودة 4790 حاجا بينهم فلسطينين

الجمعة، 31 أغسطس 2018 02:13 م
غدًا.. مصر للطيران تسير 23 رحلة لعودة 4790 حاجا بينهم فلسطينين عودة الحجاج
كتب احمد مصطفي-رحاب نبيل
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تواصل مصرللطيران جسرها الجوى لنقل ضيوف الرحمن من الأراضى المقدسة إلى المطارات المصرية، حيث من المقرر أن تسير الشركة غدًا السبت 23 رحلة  جوية لنقل  4790 حاجا من بينهم حجاج فلسطينين.
 
وتنظم الشركة 11رحلة من مطار جدة بمعدل 10رحلات إلى القاهرة ورحلة واحدة لمطار برج العرب لنقل 1750حاجا من حجاج تضامن القاهرة وقرعة وتضامن الجيزة وقرعة البحيرة وبورسعيد ووزارة الصحة وحجاج سياحة وترانزيت وعمل وأفراد. 
 
كما تسير الشركة  12رحلة من المدينة المنورة جميعهم إلى مطار القاهرة من بينهم 3 رحلات لنقل 890 حاج فلسطينى و2150 حاجا من قرعة الغربية وشمال وجنوب سيناء وتنازلات وحجاج سياحة وترانزيت وعمل.

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حجاج فلسطين

الأراضي المقدسة




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