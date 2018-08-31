علاء مرزوق أول محافظ يبدأ بعمل ميدانى بصحبة وزير الأوقاف..يصليان الجمعة ويوزعان 5 أطان لحوم

كتب إسماعيل رفعت - القليوبية: إبراهيم سالم

يستهل الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية الجديد، عمله كأول عمل ميدانى له بعد أقل من 24 ساعة من أداء القسم أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بلقاء جماهيرى خلال خطبة وصلاة الجمعة بمسجد ناصر ببنها، بصحبة وزير الأوقاف الذى يخطب عن الميثاق الغليظ، ويقومان بتوزيع 5000 كيلو لحوم بمحافظة القليوبية على المستحقين ويأتى ذلك فى العيد القومى للمحافظة الذى ينقله التلفزيون المصرى عبر الأثير.

وفى السياق ذاته أكد الدكتور علاء عبد الحليم، محافظ القليوبية الجديد، أنه سيعمل على ترتيب ألوليات الملفات وفقا لأهميتها والعمل على وضح الإنجازات السريعة لها، حتى يلمس المواطن نتائج إيجابية لتلك الأعمال، مشيرا إلى أنه يبحث عن افكار جديدة خارج الصندوق من شأنها وضع المحافظة في مكانتها الصحيحة بين باقي المحافظات. وأضاف "عبد الحليم" في تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن مكانه الأول سيكون في الشارع بين المواطنين والعمل على الاستماع الجيد لمشاكلهم ووضع حلول سريعة وعملية لها، مشيرا إلى أن التواصل مع المواطن سيعطى افضل نتائج للمحافظة وسيفتح الباب أمام المواطن على تقديم إقتراحات وأفكار تسهم في تطوير المحافظة وبنيتها التحتية.

من جانبها قررت وزارة الأوقاف، أن يكون موضوع "الميثاق الغليظ وضرورة الحفاظ عليه" هو موضوع خطبة الجمعة المقبلة، حيث يؤديها الوزير بالقليوبية احتفالا بعيدها القومى بعد لقائه بقيادات الدعوة بمكتب المحافظ الجديد، ويناقشان واقع العمل الدعوى والخيرى بالمحافظة وبتنسيق كامل مع قيادات الدعوة هناك بناء على سياسة الأوقاف التنسيقية ميدانيا والترتيب فى إحياء فعاليات جماهيرية والمساهمة فى العمل الخيرى والدعوى.

من جانبه، قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، إن عقد النكاح ليس عقدًا عاديًّا، وإنما هو ميثاق غليظ، حيث يقول الحق سبحانه: "وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا"، أى أنه بعقد النكاح قد حصل لهن هذا الميثاق الذى يقضى بحسن العشرة والمعاملة، وفي موضع آخر أطلق القرآن الكريم على الزواج " عُقْدَةَ النِّكَاحِ"، فهو أمر محكم شديد الإحكام ينبغي الحفاظ عليه وعدم حل عقدته أو نقض ميثاقه إلا بحقه، وفى الضرورة القصوى التى يستحيل معها استمرار الحياة الزوجية، حفاظًا على الأسرة وكيانها والأبناء وحقوقهم والمجتمع وتماسكه.

ومن جانبه، صرح وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة اليوم الخميس، بأن حصيلة صكوك الأضاحى تجاوزت 62 مليون جنيه لأول مرة فى تاريخ الوزارة بالنسبة للمبالغ الموردة حتى تاريخ 29 أغسطس.

وتوقع وزير الأوقاف، زيادة المبلغ نظرًا لأن المبالغ الموردة ما زال بعضها قيد التحويل للحساب المجمع بالبنك المركزى، مؤكدًا أن جمع هذا المبلغ يدل على أن الشعب المصرى كريم عظيم معطاء وسيظل معدن النبل والكرم والعطاء والتكافل والتراحم إلى يوم الدين.

فيما واصلت وزارة الأوقاف اليوم الخميس، توزيع لحوم الأضاحى على الأسر الأكثر احتياجًا بمحافظتى البحيرة وكفر الشيخ بواقع 5000 كيلو لكل محافظة، حيث بلغ إجمالى ما تم توزيعه من لحوم الأضاحى حتى الآن 40 ألف كيلو من اللحوم بمحافظات ( القاهرة – الجيزة – الدقهلية – الغربية – بنى سويف – الفيوم- البحيرة – كفر الشيخ ).

وقالت وزارة الأوقاف: إنه سيتم توزيع عشرة أطنان يوم السبت المقبل بمحافظتى المنيا وأسيوط بواقع 5000 كيلو بكل منهما، وتوزيع عشرة أطنان يوم الأحد، بمحافظتى سوهاج وقنا بواقع 5000 كيلو بكل منهما، وتوزيع عشرة أطنان يوم الإثنين بمحافظتى الإسكندرية والإسماعيلية بواقع 5000 كيلو بكل منهما، كدفعة أولى لكل هذه المحافظات.