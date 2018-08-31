عاطل يشعل النار بسائق اكتشف خيانته مع زوجته ببولاق الدكرور

كتب بهجت أبو ضيف

ألقت مباحث الجيزة القبض على عاطل لاتهامه بقتل سائق توك توك بإشعال النار به، لاكتشافه ارتباط المتهم بعلاقة غير شرعية مع زوجته، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغا يفيد مصرع أحد الأشخاص فى حريق شقة، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن المجنى عليه سائق توك توك، استدرجه صاحب الشقة "عاطل" بحجة تعاطى المخدرات معه، ثم أشعل النار به وبالشقة بسبب ارتباط المجنى عليه بعلاقة غير شرعية مع زوجة المتهم.

وبإعداد كمين للمتهم تم القبض عليه، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.