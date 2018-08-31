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ضبط 4 شهادات مزورة لتأدية الخدمة العسكرية داخل أستوديو بالمنوفية

الجمعة، 31 أغسطس 2018 03:24 م
ضبط 4 شهادات مزورة لتأدية الخدمة العسكرية داخل أستوديو بالمنوفية اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية
المنوفية _ محمد فتحى
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تمكنت مباحث وسط الدلتا، من ضبط عامل بحوزته شهادات تأدية خدمة عسكرية وأوراق مزورة، وتم تحرير محضرًا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
 
تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد من تلقيه بلاغا من مباحث وسط الدلتا " بضبط وتفتيش مسكن وإستديو تصوير فوتوغرافى خاص " خ.ص. ا" المقيم بناحية البرانية دائرة المركز، حيث قامت مأمورية من ضباط الإدارة العامة للمرور " مباحث وسط الدلتا " بالاشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائى وضباط وحدة مباحث مركز شرطة أشمون بالتفتيش الذى أسفر عن ضبط " م. ص. م. " 21 عاما المدير المسئول عن الاستديو ومقيم عزبة عمرو التابعة لقرية النعناعية دائرة المركز، حيث عثر بداخل الاستديو على " 4 " شهادات لتأدية الخدمة العسكرية (مزورة) ، " 2 " شهادة ميلاد كمبيوتر، " 2 " صورة قيد وفاة – صورة جواز سفر لأشخاص مختلفين، "كيسة" جهاز حاسب إلى بداخله " 2 " هارد مُحمل عليه عدد من المستندات منسوب صدورها لجهات حكومية، طابعة ألوان، " 2 " هارد ديسك ماركة رنسون ديجيتل، كيس بلاستيك بداخله مقص وبكرة تغليف جلد شفاف ماركة ديل.
 
وبمواجهة المتهم المضبوط أفاد أن الإستديو ملك المأذون، وأنه يعمل طرفه لإدخال بيانات الأوراق المضبوطة على جهاز الحاسب الآلى، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 31351 جنح مركز أشمون لسنة 2018 وجارى العرض على النيابة.
 
 

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