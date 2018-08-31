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ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات البخارية بقليوب

الجمعة، 31 أغسطس 2018 05:55 م
ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات البخارية بقليوب اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية
القليوبية - نيفين طه
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ألقت مباحث القليوبية، القبض على تشكيل عصابى تخصص في سرقة الدراجات البخارية، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

كانت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة قليوب، مفادها قيام كل من "عاصم. خ" 21سنه،مبيض محارة، و"علي. س" 24سنه،عاطل، و"رمضان. ا" 24سنه عاطل ، بتكوينهم تشكيلاً عصابياً فيما بينهم تخصص في ارتكاب وقائع سرقات الدراجات البخارية من الطرق العامة بأسلوب قص الضفيرة وتوصيل الاسلاك 
 
عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطهم بأكمنه اعدت لذلك حال ترددهم علي دائرة القسم لممارسة نشاطهم الإجرامي، وبحوزتهم 3دراجات بخارية 
  
وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات اعترفوا بصحتها، وأقروا بإعترافاتهم بقيام الثاني والثالث بسحب الدراجة النارية بعيداً عن مكان السرقة بينما يقوم الأول بقص الضفيرة وتوصيل الاسلاك وإستقلالها عقب ذلك والفرار بها، والتصرف فيها لدي عملائهم تمهيداً لبيعها. 
 
بتطوير مناقشتهم اعترفوا بإرتكاب وقائع سرقات الدراجات البخارية المضبوطة حوزتهم، واعترفوا بإرتكاب 10حوادث سرقات درجات بخارية 
وأضافوا قيامهم بالتصرف في المسروقات لدي عميلهم المدعو"محمد. ع"  وشهرته  ( حيكه )  18 عاطل، وبمواجهته بإعترافات المتهمين أقر بصحتها وتم بإرشاده ضبط الدراجات النارية، جاري تحرير المحضر اللازم، والعرض علي النيابه العامة لمباشرة التحقيق. 

 


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