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صور.. وصول جثمان جون ماكين لمبنى الكونجرس الأمريكى بواشنطن لبدء مراسم التأبين

الجمعة، 31 أغسطس 2018 06:16 م
صور.. وصول جثمان جون ماكين لمبنى الكونجرس الأمريكى بواشنطن لبدء مراسم التأبين وصول جثمان جون ماكين
واشنطن (أ ش أ)
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وصل الموكب الذى يحمل جثمان السيناتور الأمريكى، جون ماكين، إلى مبنى الكونجرس بواشنطن لبدء مراسم التأبين.

وقالت قناة "سى إن إن" الأمريكية، اليوم الجمعة، إنه من المتوقع أن يشارك فى المراسم أفراد عائلته وأصدقائه إلى جانب العديد من الشخصيات البارزة، من بينهم رئيس مجلس النواب بول راين، ونائب الرئيس الأمريكى مايك بينس ، تشاك شومر زعيم الديمقراطيين فى مجلس الشيوخ، وزعيمة الديمقراطيّين فى مجلس النواب نانسى بيلوسى ، إلى جانب نظرائهما من المشرعين الجمهوريين.

وصول جثمان جون ماكين للكونجرس الأمريكى
وصول جثمان جون ماكين للكونجرس الأمريكى

وبثت القناة الأمريكية لقطات حية لأفراد الحرس الوطنى يحملون النعش إلى داخل المبنى قبل أن تقام مراسم التأبين، لافتة إلى أنه من المقرر أن تقام جنازة ماكين غدًا السبت ، ثم سيتم دفنه بعد غد الأحد فى مقبرة الأكاديمية البحرية الأمريكية فى شبه جزيرة مطلة على نهر السيفيرن فى أنابوليس بولاية ميريلاند ، فيما لم يتم دعوة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لحضور مراسم الدفن.

وكان السيناتور الأمريكى، جون ماكين ، قد توفى عن عمر ناهز 81 عاما بعد معركة قاسية مع سرطان الدماغ الذى اكتشف الأطباء إصابته به العام الماضى.

جانب من وصول السيناتور الأمريكى جون ماكين
جانب من وصول السيناتور الأمريكى جون ماكين

تجدر الإشارة إلى أن ماكين قضى أكثر من 30 عاما عضوا فى مجلس الشيوخ ، وشارك بقوة فى نقاشات حول الحرب والسلام والتوجهات الأخلاقية للأمة ، كما أمضى الطيار السابق فى البحرية الأمريكية سنوات سجين حرب فى فيتنام بعد أن أسقطت طائرته فى أجواء هانوى خلال مهمة قصف.

وقد خسر ماكين الانتخابات الرئاسية فى 2008 التى خاضها فى مواجهة باراك أوباما، كما تعرض لانتقادات واسعة بسبب تسميته سارة بايلن المثيرة للجدل لمنصب نائب الرئيس.

جثمان السيناتور الأمريكى جون ماكين
جثمان السيناتور الأمريكى جون ماكين

 

جانب من الجثمان فى الكونجرس الأمريكى
جانب من الجثمان فى الكونجرس الأمريكى

 

جثمان جون ماكين فى الكونجرس الأمريكى
جثمان جون ماكين فى الكونجرس الأمريكى

 


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