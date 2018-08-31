صور.. مشاكل بالجملة بمشروع دار مصر فى القاهرة الجديدة.. والحاجزون: نعانى من الإهمال

كتب أحمد حسن

رغم قرار وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولى، بإنشاء شركة للصيانة والنظافة والتأمين تابعة للهيئة تكون مهمتما الرئيسية مشروعات الوزارة وفى مقدمتها مشروع دار مصر، إلا أن أهالى مشروع دار مصر بمدينة القاهرة الجديدة يشتكون الإهمال الكبير الذى يتعرض له بالمشروع بالمدينة وخاصة بمنطقة القرنفل.

وأوضح الأهالى، أنهم يعانون بشكل مستمر من انقطاع المياه بصورة شبه يومية ومتكررة وتكرار كسر ماسورة المياه الرئيسيّة وانقطاع المياه فى بعض الأحيان لعدة أيّام بصورة غير مقبولة، بالإضافة إلى انتشار الزبالة لعدة أيام وهو ما يؤدى إلى انتشار الكلاب الضالة والذباب والحشرات بالكمباوند.

وأوضح الأهالى أن العمارة رقم 102 بالمشروع لم يتم تشغيل الأسانسير بها حتى الان رغم استلامهم الوحدات والسكن بها لفترة تقترب من العام.

وأشار الأهالى إلى إشكالية أخرى يعانون منها تتمثل فى عدم إنشاء صرف للأمطار على أسطح العمارات وهو ما يجعل الادوار العليا بالعمارات مهددة ، فضلا عن عدم الالتزام بالمواصفات فهناك العديد من المشاكل في الالوميتال والسباكة والكهرباء والانتركم وغياب الوصلات الداخلية للتليفونات.

من جانبه قال المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن مشروع دار مصر يلقى اهتمام كبير من كافة المسئولين عليه، وأن أى مشاكل أو طلبات من قبل المواطنين يتم فحصها والرد عليها بشكل مباشر، ويتم حل أى إشكالية أو مشكلة تواجه الحاجزين حتى فى مراحل الاستلام.

وأوضح أنه سيتم إرسال لجنة لمعاينة هذه المنطقة للتأكد من ذلك، وسيتم حل كافة الإشكاليات التى يعانى منها المواطنين.



حاجزوا دار مصر بالقاهرة الجديدة يعانون من الإهمال (1)



حاجزوا دار مصر بالقاهرة الجديدة يعانون من الإهمال (2)



حاجزوا دار مصر بالقاهرة الجديدة يعانون من الإهمال (3)



حاجزوا دار مصر بالقاهرة الجديدة يعانون من الإهمال (4)



حاجزوا دار مصر بالقاهرة الجديدة يعانون من الإهمال (5)



حاجزوا دار مصر بالقاهرة الجديدة يعانون من الإهمال (6)



حاجزوا دار مصر بالقاهرة الجديدة يعانون من الإهمال (7)



حاجزوا دار مصر بالقاهرة الجديدة يعانون من الإهمال (8)



حاجزوا دار مصر بالقاهرة الجديدة يعانون من الإهمال (9)