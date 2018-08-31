صور.. محافظ الغربية الجديد يعلن الاستعانة بالخبرات المحلية فى الجامعة

الغربية - مصطفى عادل

أكد اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية، أن هناك تكليفات رئاسية بخدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم واستغلال كافة الميزات التنافسية بكل محافظة وتحويلها إلى فرص استثمارية، مما يساعد فى توفير فرص عمل، وكذا تطوير كل موارد المحافظة ورفع مستوى المعيشة .

وأشار محافظ الغربية، أنه طبقا للتوجيهات الرئاسية، سيتم الاستعانة بالخبرات المحلية فى الجامعة، والاهتمام بالمشاريع التى تؤثر بصورة مباشرة على الحالة المعيشية للمواطنين، وأهمها توفير مياه الشرب والصرف الصحي، مع الاهتمام، والتأكيد على الحالة الفنية للمنشآت التعليمية قبل بداية العام الدراسى، وكذا متابعة جميع المستشفيات على مستوى المحافظة، للتأكد من تقديمها خدمة طبية متميزة للمرضى، وكذا سيتم التركيز على إحياء التراث الثقافى والفلكورى بالمحافظة.

كما أكد، أنه سيتم التركيز في الفترة المقبلة على ضبط الأسعار، ومحاربة الغلاء بكافة صورة، والتأكد من توافر كافة الاحتياجات اليومية للمواطنين.

كما أشار محافظ الغربية، إلى أنه سيتم إشراك المواطنين في القرارات الهامة الخاصة بالمحافظة التى تمس أمنهم وصحتهم .

وأوضح أيضا، أنه ستتوالى جولاته الميدانية فى كافة أنحاء المحافظة لمتابعة كافة الأوضاع، على أرض الواقع لاكتشاف المشكلات للعمل على حلها على الفور بكافة الطرق المتاحة، وكذا حرصه على متابعة كافة المشروعات الجارية بالمحافظة، للتأكد من الانتهاء منها في المواعيد المحددة .