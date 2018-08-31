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صور ..محافظ الغربية الجديد يصل مسجد السيد البدوى لأداء صلاة الجمعة

الجمعة، 31 أغسطس 2018 12:27 م
صور ..محافظ الغربية الجديد يصل مسجد السيد البدوى لأداء صلاة الجمعة
الغربية - مصطفى عادل
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وصل منذ قليل، اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية الجديد، مسجد العارف بالله سيدى أحمد البدوى، لأداء صلاة الجمعة بالمسجد.
 
وقرر السعيد، استهلال أول يوم فى عمله بالصلاة بمسجد السيد البدوي، يرافقه اللواء طلعت منصور السكرتير العام للمحافظة، وفنحي عبد الحميد السكرتير العام للمحافظة، وفتحي الفقى رئيس مدينه طنطا، والقيادات التنفيذية بالمحافظة، والشيخ محمود حبسه وكيل وزاره الاوقاف بالغربية.
 
كان فى استقبال المحافظ، من القيادات الأمنية، اللواء عبد اللطيف الحناوي نائب مدير الأمن، واللواء أشرف درويش مساعد مدير الأمن، واللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية.

 


 


 


 


 

 


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