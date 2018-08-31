صور.. قوات الاحتلال الإسرائيلى تسحل فلسطينيين خلال احتجاجات بالضفة الغربية

كتب محمد جمال - تصوير رويترز

قامت قوات الأمن الإسرائيلية بسحل عدد كبير من الفلسطينين واطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع وطلقات مطاطية اليوم الجمعة على فلسطينيين يحتجون على نزع ملكية أراض لإقامة مستوطنات يهودية فى الضفة الغربية.

وقال شهود إن نحو 12 من بين المحتجين فى قرية راس كركر وعددهم مئات أصيبوا.

ولم يتسن الحصول على تعليق من المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية.

وفى سابقة قانونية جديدة اعترفت محكمة إسرائيلية يوم الثلاثاء قانونيا بمستوطنة يهودية أقيمت دون موافقة الحكومة الإسرائيلية على أرض مملوكة لفلسطينيين.



إطلاق الغاز المسيل للدموع



احتجاجات



إطلاق الغاز المسيل للدموع



جانب من الاشتباكات



ضرب وسحل من قوات الاحتلال



قوات الاحتلال تسحل أحد الفلسطينيين



قوات الاحتلال تسحل متظاهرين