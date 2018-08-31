صور.. المستشار أحمد أبو العزم فى زيارة لمجلس الدولة الإيطالى لبحث سبل التعاون

كتب أحمد عبد الهادى

زار المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، ورئيس مجلس الدولة الإيطالي، اليوم الجمعة، القاضى جابرييل كارلوتي، الأمين العام المساعد، والقاضية جوليا فيراري، والسفير روكو كانجيلوسي، مستشار التعاون الدولى.

اجتماع الجانبين خلال الزيارة

وأكد مجلس الدولة خلال بيان صحفى له اليوم، أنه حضر اللقاء السفير هشام بدر، سفير مصر بروما، والمستشار عمرو البارودي، عضو الأمانة الفنية، وعضو الوفد المصري.

وتناول اللقاء عرض تجربتى مجلسى الدولة بجمهورية مصر العربية، وإيطاليا، واختصاصاتهما، ووضع الإطار العام للتعاون بين مجلسى الدولة المصرى والإيطالي، فضلاً عن سبل التعاون فى مجال القضاء الإدارى لدول البحر الأبيض المتوسط.

جانب من اللقاء

ووجة المستشار أحمد أبو العزم الدعوة لرئيس مجلس الدولة الإيطالى المزمع تعيينه فى سبتمبر المقبل، لزيارة مجلس الدولة المصرى، وتوقيع بروتوكول تعاون بين مجلسى الدولة المصرى والإيطالى فى أكتوبر المقبل

بحث سبل التعاون خلال اللقاء

جانب من الزيارة

كما دعاه لحضور مؤتمر عالمي عن الانتخابات تحت عنوان التصويت في الانتخابات بين الحق والواجب، وذلك بحضور عددا من الدول الأوربية والعربية والأفريقية، والمنظمات الانتخابية الدولية المزمع عقده يومي 8، 9، أكتوبر المقبل.

ورحب الجانب الإيطالي بالمشاركة في المؤتمر وتوقيع بروتوكول التعاون على هامش المؤتمر

جانب من الزيارة