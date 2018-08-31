صورة اليوم.. طفل فلسطينى يواجه رصاص الاحتلال الإسرائيلى بالنبلة

كتب: محمد الأحمدى

ليس من الضرورى أن تكون مسلحا مدججا بأقوى أنواع الأسلحة لكى تنتصر فى المعارك، فالإيمان والعزيمة القوية وحدها كافية لصنع أبطال يحاربون ولا يهابون الموت، فأطفال غزة أرضعتهم امهاتهم من حليب الشجاعة والإقدام على مجابهة الموت.

صورة التقطها مصور وكالة الأنباء الفرنسية، لطفل فلسطينى يمسك بالنبلة ويواجه 3 جنود للاحتلال الإسرائيلى مدججين بالأسلحة، وهم يختبئون وراء الجدار، معلنين هزيمتهم أمام ذلك الطفل.



طفل فلسطينى يواجه رصاص الاحتلال الإسرائيلى

وكان 6 مواطنين أصيبوا اليوم الجمعة، برصاص الاحتلال على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة، وأفادت وسائل إعلام فلسطينية أن 4 مواطنين أصيبوا فى البريج وواحد فى غزة وسادس فى جباليا.

وتمكن الشبان من سحب السياج الأمنى قرب مخيم العودة وحاولوا اقتحام الحدود، وقام مجموعة من الشبان بإسقاط طائرة صغيرة يستخدمها الاحتلال لاطلاق الغاز شرق رفح.