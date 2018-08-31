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"صحة البرلمان" تؤكد مشاركتها بكل قوة فى مبادرة الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار

الجمعة، 31 أغسطس 2018 02:07 ص
"صحة البرلمان" تؤكد مشاركتها بكل قوة فى مبادرة الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار لجنة الصحة بمجلس النواب
الأقصر – أحمد مرعى
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أعلن الدكتور محمد العمارى رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن بمحافظة الأقصر، عن دعمه وانضمامه لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لإنهاء قوائم انتظار مرضى الجراحات والتدخلات الطبية الحرجة خلال 6 أشهر.

 

وأضاف محمد العمارى لـ"اليوم السابع"، أن المبادرة التى أطلقها الرئيس السيسى تكشف عن مدى قدرة الرئيس على قراءة المشهد الاجتماعى فى مصر، وإدراكه لتلك المشكلة القوية التى تواجه المرضى الذين تستدعى حالاتهم الصحية تدخلاً جراحياً، فوضعهم على قوائم الانتظار للجراحات المنفذة على نفقة الدولة جعل البعض منهم يتنظر لفترات طويلة للغاية بالشكل الذى أدى إلى ظهور أزمة قوية تهدد حياة هؤلاء المرضى، ويخلق أعباءً على عاتق أسرهم.

 

وأضاف رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أنه سوف يقدم الدعم الكامل لتلك المبادرة، كما أنه سوف يساهم فى إنهاء قوائم الانتظار فى الأقصر، وذلك من خلال مشاركة شخصية منه فى إجراء الجراحات الخاصة بالأوعية الدموية مجال تخصصه الطبى، وذلك من خلال التنسيق مع إدارة مستشفى الأقصر الدولى، مؤكداً أن أطباء مصر يواجهون تحدياً قوياً يحتم عليهم بذل أقصى طاقتهم من أجل إنهاء قوائم الانتظار بشتى مستشفيات مصر خلال الفترة التى حددها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مبادرته ليبرهنوا للعالم أجمع أن مصر قادرة على صنع الانتصارات.


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