video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 31 أغسطس 2018 09:55 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

سماع دوى انفجار غربى كربلاء بالعراق

الجمعة، 31 أغسطس 2018 09:36 ص
سماع دوى انفجار غربى كربلاء بالعراق العراق
كتب محمد شرقاوى
إضافة تعليق

أفادت فضائية إكسترا نيوز، فى نبأ عاجل لها، بأن وسائل إعلام عراقية أفادت بسماع دوى انفجار غربى كربلاء.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

التحالف الدولى فى العراق وسوريا يقر بمقتل 1061 مدنيا فى ضرباته الجوية منذ 2014

غرب كربلاء

العراق

انفجار

عاجل

اخبار عاجلة

اخبار العراق

داعش




لا تفوتك
تعرف على التهم الموجهة لقتلة "طالب الرحاب".. أبرزها القتل مع سبق الإصرار

تعرف على التهم الموجهة لقتلة "طالب الرحاب".. أبرزها القتل مع سبق الإصرار

الصحافة الإنجليزية تنتقد سلوك راموس مع محمد صلاح

الصحافة الإنجليزية تنتقد سلوك راموس مع محمد صلاح

بدء اﻹغلاق الجزئى لكوبرى 15 مايو بسبب إصلاح فواصل اتجاه القاهرة

بدء اﻹغلاق الجزئى لكوبرى 15 مايو بسبب إصلاح فواصل اتجاه القاهرة

نائبة محافظ القليوبية: عندى 32 سنة وتلقيت خبر تعيينى بقلق من المسئولية (فيديو)

نائبة محافظ القليوبية: عندى 32 سنة وتلقيت خبر تعيينى بقلق من المسئولية (فيديو)

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

"قطريليكس": الدوحة تتأمر مع إيران ضد البحرين على مدار 30 عاما

"قطريليكس": الدوحة تتأمر مع إيران ضد البحرين على مدار 30 عاما

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة