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سائق يعترف بتحويل مسكنه لمخزن للأسلحة النارية.. والنيابة تقرر حبسه

الجمعة، 31 أغسطس 2018 06:00 ص
سائق يعترف بتحويل مسكنه لمخزن للأسلحة النارية.. والنيابة تقرر حبسه الأسلحة المضبوطة
كتب بهجت أبو ضيف
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اعترف سائق متهم بالاتجار بالأسلحة النارية، عقب القبض عليه بالجيزة، أنه اعتاد شراء الأسلحة النارية من أحد عملائه وبيعها للعاطلين.

وأضاف المتهم "محمود.ع" أنه كان يخزن الأسلحة والذخيرة بمسكنه الكائن بدائرة قسم الجيزة، حيث يستقبل عملاءه لعرض المضبوطات عليهم من أسلحة آلية وخرطوش لبيعها لهم، حتى تم القبض عليه وبحوزته بندقيتين آليتين، و3 أسلحة خرطوش، و30 طلقة.

واستنادًا لاعترافات المتهم وتحريات ضباط مباحث الجيزة، أمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

وردت معلومات للرائد مصطفى كمال رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة تفيد باتجار سائق بالأسلحة النارية غير المرخصة.

وبإعداد كمين للمتهم تم القبض عليه وبحوزته 2 بندقية آلية، و3 فرد خرطوش و30 طلقة، بالإضافة إلى مبلغ مالى وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فتحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء الدكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة وتولت النيابة التحقيق.

 


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