روسيا تعلن مشاركة 34 طائرة و26 قطعة بحرية بينها غواصتان فى مناورات البحر المتوسط

موسكو /أ ش أ/

أعلن القائد العام للقوات البحرية الروسية، الفريق أول بحرى فلاديمير كورولوف، قائد المناورات الروسية فى البحر الأبيض بالمتوسط، أن القوات الفضائية والبحرية التابعة للأسطول البحرى الروسى ستشارك بـ 34 طائرة و26 سفينة وقطعة بحرية حربية من بينها غواصتان، فى المناورات التى ستجرى فى البحر الأبيض المتوسط فى الفترة من 1 وحتى 8 سبتمبر المقبل.

وقال كورولوف خلال مؤتمر صحفى اليوم الجمعة: "سيشارك فى المناورات ما مجموعه 26 سفينة حربية وسفن تابعة للبحرية، بما فى ذلك غواصتين، و34 طائرة".

وأضاف: "أن الطراد الصاروخى "المارشال اوستينوف" التابع لأسطول بحر الشمال، سيقود مجموعة السفن هذه"، مشيرا إلى أن المناطق التى ستجرى فيها هذه المناورات، خطرة بالنسبة لملاحة السفن والطائرات.