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الجمعة، 31 أغسطس 2018 03:05 ص
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رئيس حى الزاوية الحمراء: مصادرة "التكاتك" الغير مسجل بيانتها بالحى

الجمعة، 31 أغسطس 2018 03:00 ص
رئيس حى الزاوية الحمراء: مصادرة "التكاتك" الغير مسجل بيانتها بالحى ضبط تكاتك مخالفه - ارشيفيه
كتب سيد الخلفاوى
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أكد اللواء هشام عصمت عبد الحميد رئيس حى الزاوية الحمراء، أن الحى يعمل على التصدى لمشاكل التوك توك ومنع سيرها فى الشوارع الرئيسية والعمل على ترقيم كل مركبة داخل الحى وتسجيل بيانات سائقيها للعودة لها فى أى وقت.

وأضاف رئيس حى الزاوية الحمراء، أن فى إطار مواجهة مشاكل التوك توك،تم المرور على تجمع التوك توك بشارع منشيه الجمل وتنفيذ حمله مكونة من إدارة الإشغالات والمتابعة الميدانية ومشرفى المربعات على التكاتك المخالفة والتى ليس لها قاعدة بيانات بالحى وأسفرت الحمله عن مصادره 11 توك توك

وطالب اللواء هشام عصمت، أصحاب التكاتك بالتوجه للحى لأخذ رقم وإضافتهل بقاعدة البيانات الخاصة بهم وتعليق رقم لكل توك توك بدون أى تكاليف.

 

 

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