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رئيس البعثة الطبية للحج يؤكد استمرار تقديم الخدمات للحجاج حتى عودة آخر حاج

الجمعة، 31 أغسطس 2018 04:00 ص
رئيس البعثة الطبية للحج يؤكد استمرار تقديم الخدمات للحجاج حتى عودة آخر حاج الحجاج - صورة أرشيفية
كتب وليد عبد السلام
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أكد الدكتور محمد شوقى رئيس البعثة الطبية للحج، أن عيادات البعثة الطبية مستمرة فى أداء الخدمات الطبية للحجاج حتى عودة آخر حاج إلى الأراضى المصرية.

 

وقال الدكتور محمد شوقى رئيس البعثة الطبية للحج لـ"اليوم السابع"، أن الأدوية متوافرة والأطباء منتظمون فى العمل فى مختلف العيادات، متابعًا: المرضى يحصلون على خدمات طبية كاملة وأى حالة تحتاج للنقل إلى مستشفى يتم نقلها فورًا.

 

وأضاف الدكتور محمد شوقى، أن البعثة توفر كافة الخدمات الطبية للحجاج، وتتابعهم بعد انتقال أى حالة إلى المستشفيات السعودية.


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الصحة

الحجاج

البعثة الطبية




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