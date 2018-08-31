حركة طالبان تدعو لشن هجمات ضد قوات هولندا ردا على مسابقة كاريكاتير عن الرسول

كابول (رويترز)

دعت حركة طالبان، الخميس، الجنود الأفغان إلى مهاجمة القوات الهولندية المشاركة فى مهمة الدعم الحازم بقيادة حلف شمال الأطلسى، ردا على مسابقة للرسوم الكاريكاتيرية عن النبى محمد خطط لإقامتها السياسى اليمينى المتطرف خيرت فيلدرز.

وصدر تهديد طالبان، قبل قليل من إعلان فيلدرز، الخميس، إلغاء المسابقة المزمعة لأنها تنطوى على خطر شديد يتمثل فى إثارة العنف ضد الأبرياء.

ووصف المتحدث باسم طالبان، فى بيان المسابقة بأنها كفر وعمل عدائى من هولندا تجاه كل المسلمين، وقال البيان إن أفراد قوات الأمن الأفغانية "إذا كانوا يعتقدون أنهم حقا مسلمون، فيجب أن يوجهوا أسلحتهم للقوات الهولندية"، أو يساعدوا مقاتلى طالبان على مهاجمتهم.

وتقول وزارة الدفاع الهولندية، إن هناك نحو 100 جندى هولندى ضمن قوات الدعم الحازم وقوامها 16 ألف فرد لتقديم التدريب والمشورة للقوات الأفغانية، ويمثل الأمريكيون نحو نصف جنود القوة التى يقودها حلف شمال الأطلسي.