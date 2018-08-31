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حجاج غزة: نثق فى قدرة الرئيس السيسى على لم الشمل الفلسطينى وتوحيد صفه

الجمعة، 31 أغسطس 2018 12:32 ص
حجاج غزة: نثق فى قدرة الرئيس السيسى على لم الشمل الفلسطينى وتوحيد صفه حجاج غزة
كتب محمد طنطاوى - تصوير أشرف فوزى
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دعا حجاج قطاع غزة الفصائل الفلسطينية، وعلى رأسها حركتى فتح وحماس، بتغليب المصلحة الوطنية وتنفيذ اتفاق المصالحة ثقة فى جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى، التى يبذلها منذ سنوات لتنفيذ اتفاق المصالحة للعمل على وحدة الصف الفلسطينى ورفع المعاناة عن شعب قطاع غزة.

 

وقال الحاج أكرم عبد الجواد فور وصوله المطار، أنه تابع أمس اتصال الرئيس السيسى بنظيره الفلسطينى للتأكيد على ضرورة تنفيذ اتفاق المصالحة الوطنية حتى يستطيع الشعب الفلسطينى وقيادته مواجهة العالم والمطالبة بحقوقه المشروعة، منوها إلى امتنانه والشعب فى قطاع غزة للرئيس السيسى على الجهود التى تبذل فى هذا الشأن رغم ما تواجهه مصر من صعوبات وحرب على الإرهاب.

 

وأضاف عبد الجواد، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه كان واضحًا منذ تولى الرئيس السيسى المسئولية حرصه على وحدة الصف الفلسطينى وإنهاء سنوات المعاناة والحصار والتضييق على الشعب فى قطاع غزة، مؤكدًا أنهم لا يثقون الا فى مصر والرئيس السيسى لتنفيذ اتفاق المصالحة الفلسطينية، داعيًا الفصائل لتخفيف الضغط عن مصر والاستجابة للمطالب المصرية لعدم اضاعة جهود سنوات بذلتها مصر لتحقيق هذا الإنجاز.

 

وكانت قد وصلت إلى مطار القاهرة الدولى، منذ قليل، طائرة مصرية خاصة على متنها 321 من حجاج قطاع غزة والمحافطات الجنوبية قادمين من الأراضى المقدسة بعد أدائهم مناسك الحج لهذا العام.

 

وقامت السلطات الأمنية وسلطات المطار بتخصيص فرق من العلاقات العامة ورجال الجوازات والتأمين والجمارك والحجر الصحى باستقبال الحجاج؛ للعمل على سرعة إنهاء إجراءات وصولهم إلى المطار وخروجهم من الدائرة الجمركية.

 

وكان وزير الطيران المدنى الفريق يونس المصرى قد وجه بتقديم كافة الخدمات المقررة والتسهيلات لإنهاء إجراءات وصول حجاج قطاع غزة بعد أدائهم لمناسك الحج تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتخفيف العبء عن سكان قطاع غزة.


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


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