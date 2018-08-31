video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 31 أغسطس 2018 10:52 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

تنفيذ 42 قرار غلق لمحال ووحدات وبدرومات لمخالفتها النشاط ببرج العرب الجديدة

الجمعة، 31 أغسطس 2018 10:34 ص
تنفيذ 42 قرار غلق لمحال ووحدات وبدرومات لمخالفتها النشاط ببرج العرب الجديدة غلق محال ووحدات وبدرومات لمخالفتها النشاط ببرج العرب الجديدة
كتب أحمد حسن
إضافة تعليق

صرح المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، بأنه تم تنفيذ 42 قرار غلق لمحال، ووحدات، وبدرومات، لمخالفتها النشاط المُخصصة من أجله، مؤكدا أن جهاز المدينة مستمر فى تنفيذ حملات الإزالة والغلق والتشميع للأنشطة المخالفة بالمدينة، تنفيذاً للقانون، ومن أجل الحفاظ على المظهر الجمالى للمدينة، ومنع ظهور أى عشوائيات بها.​

تجدر الإشارة إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سبق أن أكد أنه لا تحويل للوحدات السكنية إلى تجارية وإدارية بالمدن الجديدة، وأنه سيتم التنسيق مع الجهات المختصة، وأجهزة الشرطة، لاتخاذ اللازم ضد هذه الوحدات، وغلقها، تطبيقا للوائح والقوانين.

وأوضح رئيس جهاز المدينة أنه تم أيضا تسليم مدرستين، 42 فصلا، بالحى الثامن والحى الثالث، إداريا، لوزارة التربية والتعليم، على أن تدخل الخدمة هذا العام.
 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الإسكان تبدأ تسليم 336 وحدة بمشروع "دار مصر" بالشيخ زايد 9 أكتوبر المقبل

رئيس الجهاز

غلق محال

وحدات سكنية

بدرومات

برج العرب الجديدة




لا تفوتك
تعرف على التهم الموجهة لقتلة "طالب الرحاب".. أبرزها القتل مع سبق الإصرار

تعرف على التهم الموجهة لقتلة "طالب الرحاب".. أبرزها القتل مع سبق الإصرار

الصحافة الإنجليزية تنتقد سلوك راموس مع محمد صلاح

الصحافة الإنجليزية تنتقد سلوك راموس مع محمد صلاح

بدء اﻹغلاق الجزئى لكوبرى 15 مايو بسبب إصلاح فواصل اتجاه القاهرة

بدء اﻹغلاق الجزئى لكوبرى 15 مايو بسبب إصلاح فواصل اتجاه القاهرة

نائبة محافظ القليوبية: عندى 32 سنة وتلقيت خبر تعيينى بقلق من المسئولية (فيديو)

نائبة محافظ القليوبية: عندى 32 سنة وتلقيت خبر تعيينى بقلق من المسئولية (فيديو)

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

"قطريليكس": الدوحة تتأمر مع إيران ضد البحرين على مدار 30 عاما

"قطريليكس": الدوحة تتأمر مع إيران ضد البحرين على مدار 30 عاما

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة