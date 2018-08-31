تنفيذ 42 قرار غلق لمحال ووحدات وبدرومات لمخالفتها النشاط ببرج العرب الجديدة

كتب أحمد حسن

صرح المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، بأنه تم تنفيذ 42 قرار غلق لمحال، ووحدات، وبدرومات، لمخالفتها النشاط المُخصصة من أجله، مؤكدا أن جهاز المدينة مستمر فى تنفيذ حملات الإزالة والغلق والتشميع للأنشطة المخالفة بالمدينة، تنفيذاً للقانون، ومن أجل الحفاظ على المظهر الجمالى للمدينة، ومنع ظهور أى عشوائيات بها.​



تجدر الإشارة إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سبق أن أكد أنه لا تحويل للوحدات السكنية إلى تجارية وإدارية بالمدن الجديدة، وأنه سيتم التنسيق مع الجهات المختصة، وأجهزة الشرطة، لاتخاذ اللازم ضد هذه الوحدات، وغلقها، تطبيقا للوائح والقوانين.



وأوضح رئيس جهاز المدينة أنه تم أيضا تسليم مدرستين، 42 فصلا، بالحى الثامن والحى الثالث، إداريا، لوزارة التربية والتعليم، على أن تدخل الخدمة هذا العام.

