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تعرف على التهم الموجهة لقتلة "طالب الرحاب".. أبرزها القتل مع سبق الإصرار

الجمعة، 31 أغسطس 2018 01:07 ص
تعرف على التهم الموجهة لقتلة "طالب الرحاب".. أبرزها القتل مع سبق الإصرار قاتل طالب الرحاب وابنته
كتب أحمد حسنى
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استمعت نيابة القاهرة الجديدة تحت إشراف المستشار أحمد حنفى، المحامى العام الأول، ورئاسة المستشار محمد سلامة، لأقوال المتهمين بقتل الشاب بسام أسامة الطالب بالجامعة البريطانية.

 

ووجهت النيابة للمتهمين، تهم القتل مع سبق الإصرار والترصد والخطف واستدراج المجنى عليه، والتزوير فى محررات رسمية والهروب من أحكام قضائية، وسرقة المجنى عليه بسام أسامة.

 

واعترف 5 متهمين من أصدقاء الأب، من بينهما سائق الأب، بارتكاب الجريمة لمساعدة المتهم الرئيسى "أشرف حامد"، مقابل وعدهم بتسديد مبلغ مالى لهم، مؤكدين على مساعدته فى الامساك بالطالب وتكتيفه ودفنه داخل المنزل.

 

وأمرت نيابة القاهرة الجديدة بإشراف المستشار أحمد حنفى، المحامى العام الأول، ورئاسة المستشار محمد سلامة، بحبس المتهمة حبيبة و5 آخرين بتهمة القتل العمد 4 أيام على ذمة التحقيق.


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