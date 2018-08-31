تحرير 102 محضر تموينى خلال يوم واحد بأسيوط

أسيوط ضحا صالح

قال محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين بمحافظة أسيوط، إنه تم تحرير 102 محضر لمخالفات تموينية متنوعة خلال يوم واحد، منها 89 محضر لمخابز و13 محضر لمحطات وقود ومستودعات، مؤكدا على إستمرار الحملات التموينية والرقابية على المخابز ومحطات الوقود والمستودعات للتأكد من إلتزامها وعدم قيام أصحابها بأى مخالفة للقواعد والضوابط الموضوعة بهدف الحفاظ على حقوق المواطنين.

وأوضح محمد إسماعيل انه تم تحرير 31 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار (10-21) جم/ رغيف كما تم تحرير 15 محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و3 محاضر توقف وغلق و3 محاضر عدم إحتفاظ بسجل التفتيش و11 محضر عدم صرف بونات خبز للمواطنين و3 محاضر عدم إحتفاظ بميزان حساس و5 محاضر عدم الإعلان عن مواعيد عمل المخبز واسم صاحبه ومديره المسئول ووزن الرغيف وسعره و15 محضر عدم نظافة أدوات العجن والخبز ومحضر تجميع 5 جوال دقيق مدعم ومحضر تجميع 94 بطاقة تموينية ومحضر عدم إعلان عن أسعار المقررات التموينية.

وأضاف وكيل وزارة التموين بأسيوط انه تم تحرير محضر إمتناع عن بيع سجائر ومحضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمى و5 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار و4 محاضر إدارة منشأة بدون ترخيص ومحضر تجميع سكر تموينى مدعم ومحضر نقص وزن سكر بمقدار 17.5 جم/ كجم حيث بلغت المضبوطات 40 عبوة سجائر و100 كجم سكر تموينى مدعم تقريبا.