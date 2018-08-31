تحالف الفتح العراقى: الضغوط والصراعات أهم تحديات تعيق تشكيل الكتلة الأكبر

بغداد (أ ش أ)

أكد عضو تحالف الفتح العراقى حنين القدو، أن الضغوط الخارجية والداخلية والصراع على المناصب تمثل أهم تحديات تعيق تشكيل الكتلة الأكبر.

وقال القدو، فى تصريح خاص لقناة السومرية نيوز الليلة، إن ما أطلق عليها الخطوط الحمراء بين محورى المنافسة، وعمليات ابتزاز واستغلال من قبل الأطراف الكردية للحصول على تنازلات من القوى الشيعية تمثل أيضا تحديات أخرى.

وأضاف أنه حتى اللحظة لا يوجد اتفاق نهائى على مرشحى رئاسة الجمهورية والوزراء والبرلمان.

وتشهد الساحة السياسية العراقية نشاطا مكثفا من الكتل السياسية الفائزة فى الانتخابات التشريعية لتشكيل الكتلة الأكبر التى ستكلف بتشكيل الحكومة المقبلة.

وقد تصدر تحالف "سائرون" بزعامة مقتدى الصدر نتائج الانتخابات التشريعية فى العراق بحصوله على 54 مقعدا، بعد إعادة الفرز اليدوى التى قررتها المحكمة العليا فى يونيو بسبب الاشتباه فى حصول تزوير، فيما احتفظت قائمة "الفتح" برئاسة ،هادى العامري، بالمركز الثانى مع 48 مقعدا بدلا من 47، وبقيت قائمة رئيس الوزراء حيدر العبادى فى المركز الثالث مع 42 مقعدا، تليها كل من قائمة إياد علاوى التى تضم العديد من الشخصيات السنية 21 مقعدا وقائمة "الحكمة" بزعامة عمار الحكيم 19 مقعدا.