بالون عمدة لندن بـ"البكينى" ردا على السخرية من ترامب

كتبت - سالى حسام

يستعد معارضو عمدة لندن صادق خان، لإطلاق بالون ضخم يصوره، وهو يرتدى البكينى كوسيلة للسخرية منه، والرد على البالون الذى سمح خان بإطلاقه فى لندن، للسخرية من الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وقت زيارة ترامب لبريطانيا.

وبحسب صحيفة "التليجراف" قال صادق خان إنه يرحب بإطلاق البالون حتى ولو كان يسخر من شخصه، وأنه لا يمانع هذا ولا يمانع أن يشاهد الناس البالون العملاق.

كان مؤيدى ترامب فى بريطانيا والمعارضون لخان جمعوا 58 ألف جنيه إسترلينى منذ وقت زيارة ترامب ويستعدون لإطلاق البالون الذى يبلغ طوله 29 قدما فوق البرلمان البريطانى ومبنى بلدية لندن يوم السبت، وسط حملة تطالب بإقالة صادق خان من منصبه.



بالون صادق خان

وقال خان: "إذا كان الناس يريدون قضاء يوم السبت فى مشاهدتى فى شكل بالون يرتدى بكينى أصفر، فأهلا بهم لكنى لا أعتقد أن الأصفر هو لونى المفضل حقا".

كان البالون الذى سمح خان بإطلاقه وقت زيارة ترامب يصور الرئيس الأمريكى فى صورة طفل عملاق يرتدى حفاظة، ومن المعروف أن كلا من ترامب وصادق خان بينهما خصومة حادة وصلت لتبادل الإهانات على تويتر، حيث يرى خان إن ترامب عنصرى، بينما قال ترامب إن عمدة لندن فشل فى حماية مدينته من الإرهاب.