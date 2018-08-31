انهيار جزئى بمنزل بطهطا فى سوهاج دون خسائر بالأرواح

سوهاج - محمود مقبول

شهد قسم شرطة طهطا شمال محافظة سوهاج، انهيار جزئى بمنزل بشارع أبوالقاسم دائرة القسم دون حدوث إصابات، وتم عمل كردون أمني بالمكان وتعيين خدمات أمنية لملاحظة الحالة بالمنطقة وتبين أن سبب الانهيار قيام نجار يقيم بذات الناحية بحفر أساسات منزله الملاصقة له.

كان مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من اللواء على صالح نائب المدير لقطاع الشمال يفيد بحدوث انهيار جزء من منزل بدائرة القسم، وتم استدعاء قوات الإنقاذ البرى بإدارة الحماية المدنية.

وبالفحص تبين من تحريات الرائد محمد عبد الصبور رئيس مباحث قسم شرطة طهطا بحدوث انهيار سقف وحائط منزل مكون من طابقين ومبنى بالطوب اللبن، ومسقوف بأفلاق النخيل "مأهول بالسكان " ملك منصور محمود عبد المنعم 39 سنة عامل ويقيم بذات الناحية " دون حدوث إصابات ".

تم عمل كردون أمنى بالمكان وتعيين خدمات أمنية لملاحظة الحالة بالمنطقة، وبسؤال مالك المنزل قرر بمضمون ما تقدم وعلل سبب ذلك قيام أحمد حمدي مدبولى عبد الرحيم 35 سنة نجار ويقيم بذات الناحية بحفر أساسات منزله الملاصقه له.

وبسؤال الأخير قرر بمضمون ما تقدم وتم إخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا لإتخاذ اللازم والتى قررت إخلاء المنزل مؤقتاً و تم إخلائه وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحري حول الواقعة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2133 إداري القسم لسنة 2018 وجارى العرض على النيابة العامة.