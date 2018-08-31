الرئيسية اقتصاد وبورصة الليرة التركية تهبط إلى 6.7 ليرة مقابل الدولار الأمريكى الجمعة، 31 أغسطس 2018 05:39 م الليرة التركية رويترز إضافة تعليق أفادت وسائل إعلام اليوم الجمعة، بهبوط العملة التركية إلى 6.7 ليرة مقابل الدولار الأمريكى. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. الليرة التركية تواصل السقوط و تنخفض بنسبة 4.11% مقابل الدولار أردوغان يزور إيران 7 سبتمبر مع استمرار مسلسل انهيار الليرة التركية تركيا اخبار تركيا الليره التركيه الدولار الامريكى اخبار العالم اخبار العالم اليوم المرور يغلق محور المشير طنطاوى جزئيا لمدة شهرين لإنشاء كوبريين مشاة وزيرة الصحة تعلن الانتهاء من 14 ألف عملية جراحية بقوائم الانتظار تونس تحارب الفساد.. إقالة وزير الطاقة و4 مسئولين لشبهات فساد..رئيس الوزراء يفتح تحقيقا موسعا وإلحاق وزارة الطاقة بالصناعة..أزمة وقود خانقة بالجنوب من أسباب الإقالة "أطلب الحنطور".. تطبيق ذكى لتوفير عربات الحنطور فى الأقصر خلال أسابيع .. وزارة التخطيط تدخل العربات عصر التكنولوجيا بنظام "أوبر حنطور".. ورئيس المدينة: برنامج "QR" يراقب 340 عربة.. وتوفير "بامبرز" للأحصنة السجون تفرج عن 467 سجينا بموجب عفو رئاسى ننشر أول صور وفيديوهات لعملية الطعن بمحطة أمستردام المركزية بهولندا لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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