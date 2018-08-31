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الفوج الثانى من حجاج غزة يصل القاهرة على متن طائرة مصرية خاصة

الجمعة، 31 أغسطس 2018 02:07 ص
الفوج الثانى من حجاج غزة يصل القاهرة على متن طائرة مصرية خاصة وصول حجاج
كتب محمد طنطاوى تصوير أشرف فوزى
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وصل مطار القاهرة الدولي منذ قليل الفوج الثانى من حجاج قطاع غزة والمحافظات الجنوبية، قادمين من الاراضي المقدسة على متن طائرة مصرية خاصة تابعة للشركة الوطنية مصر للطيران وبلغ مجموع الفوج 268 حاج وحاجة. 
 
وقامت سلطات مطار القاهرة الدولي بتخصيص صالة رقم 4 لانهاء اجراءات وصول الحجاج تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير كافة الامكانات لسرعة وسهولة انهاء اجراءات الحجاج الفلسطينيين. 
 
ووجه الفريق يونس المصري وزير الطيران المدنى بالتنسيق بين كافة الادارات والجهات والوزارات العاملة في المطار لانهاء اجراءات وصول حجاج غزة وتقديم كافة التيهيلات لهم، من خلال تخصيص فرق من العلاقات العامة لشركتى ميناء القاهرة ومصر للطيران وشرطة المطار والجمارك والحجر الصحى والتأمين لتقديم المساعدات خلصة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة. 
 
 
وكان مطار القاهرة قد استقبل منذ قليل الفوج الاول من حجاج غزة على متن طائرة مصرية خاصة والذى بلغ مجموعهم 321 حاجا وقامت فرق العلاقات العامة بميناء القاهرة الجوى باستقبالهم بالورود داخل صالة الوصول الدولي بصالة رقم 4. 
 
ومن المقرر ان تصل طائرة ثالثة على متنها 266 حاجا على متن طائرة خاصة تابعة لشركة مصر للطيران، وتقوم الجهات المعنية باستقبالهم والاشراف على انهاء اجراءات وصولهم ونقلهم واصطحابهم للتأمين وصولا الى معبر رفح البري الذى امر الرئيس عبد الفتاح السيسي بفتحه استثنائيا لاستقبال الحجاج الفلسطينيين. 
 
 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


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