الصحة الليبية تؤكد ارتفاع ضحايا اشتباكات طرابلس إلى 39 قتيلا و119 جريحا

كتب : أحمد جمعة

أكدت وزارة الصحة الليبية فى طرابلس ارتفاع عدد قتلى الاشتباكات المسلحة فى العاصمة طرابلس إلى 39 قتيلا، وإصابة 119 آخرين منهم 18 جريح إصابتهم طفيفة خرجوا بعد تلقيهم العلاج؛ وذلك نتيجة للإشتباكات المسلحة فى مدينة طرابلس.

وتدور اشتباكات مسلحة بين مليشيات مسلحة فى طرابلس واللواء السابع ترهونة، ما أدى لمقتل عدد من المدنيين وإصابة العشرات.

وكانت المعارك قد توقّفت الخميس بعد اتفاق لوقف النار أعلنه أعيان من مدن الغرب الليبي، لكنّ المعارك استؤنفت مساء الخميس، ولا سيما فى منطقة خلة الفرجان فى جنوب طرابلس، وتحدّث سكان عن إطلاق نيران من أسلحة ثقيلة ومدافع رشّاشة.