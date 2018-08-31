video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 31 أغسطس 2018 07:48 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

السودان يبحث مع مملكة البحرين ترتيبات افتتاح سفارة لها بالخرطوم

الجمعة، 31 أغسطس 2018 05:05 ص
السودان يبحث مع مملكة البحرين ترتيبات افتتاح سفارة لها بالخرطوم عمر البشير الرئيس السودانى
الخرطوم /أ ش أ/
إضافة تعليق

بحثت الخارجية السودانية مع وفد من مملكة البحرين، الخميس، ترتيبات افتتاح سفارة للمنامة بالخرطوم .

والتقى وكيل وزارة الخارجية السودانية السفير عبد الغنى النعيم - بمقر الوزارة بالخرطوم - بوفد مملكة البحرين الذى يضم كلا من الوكيل المساعد للشئون القنصلية والموارد والمعلومات بوزارة الخارجية البحرينية السفير خليل يعقوب الخياط، ومدير الشئون المالية بوزارة الخارجية البحرينية عبدالله القحفص، والمستشار أنور أحمد الفردان المكلف بفتح السفارة البحرينية لدى السودان .

وأعرب النعيم عن سعادته باستقبال الوفد البحريني، مشيداً بتميز العلاقات بين البلدين، مؤكداً أن افتتاح سفارة بحرينية فى الخرطوم أمر مشرف وخطوة لها ما بعدها.

وقدم النعيم "تنويراً" للوفد عن تطورات الأوضاع فى إقليم دارفور، مؤكدا انتهاء الحرب واستتباب الأمن واستشراف عهد التنمية والبناء، وأطلعهم على الجهود التى بذلها السودان تحت مظلة منظمة (إيجاد) لإحلال السلام فى دولة جنوب السودان، واستئناف ضخ النفط وفتح المعابر.

من جانبه، وجه رئيس الوفد البحرينى الشكر للجانب السودانى على حسن الاستقبال والتعاون الكبير فى هذا الشأن، مؤكدا أن العلاقات بين البلدين تاريخية وأزلية، وأن افتتاح السفارة فى الخرطوم يمثل خطوة أولى لتطوير مسارات التعاون الثنائي، خاصة فى المجال الاقتصادي.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

البشير يوجه السفراء السودانيين بالعمل على تحقيق مصلحة بلدهم وطموحات شعبه

وزير الخارجية السودانى يغادر القاهرة عقب لقاء سامح شكرى

السودان

أخبار السودان

مملكة البحرين

سفارة البحرين

الخرطوم




لا تفوتك
تعرف على التهم الموجهة لقتلة "طالب الرحاب".. أبرزها القتل مع سبق الإصرار

تعرف على التهم الموجهة لقتلة "طالب الرحاب".. أبرزها القتل مع سبق الإصرار

الصحافة الإنجليزية تنتقد سلوك راموس مع محمد صلاح

الصحافة الإنجليزية تنتقد سلوك راموس مع محمد صلاح

بدء اﻹغلاق الجزئى لكوبرى 15 مايو بسبب إصلاح فواصل اتجاه القاهرة

بدء اﻹغلاق الجزئى لكوبرى 15 مايو بسبب إصلاح فواصل اتجاه القاهرة

نائبة محافظ القليوبية: عندى 32 سنة وتلقيت خبر تعيينى بقلق من المسئولية (فيديو)

نائبة محافظ القليوبية: عندى 32 سنة وتلقيت خبر تعيينى بقلق من المسئولية (فيديو)

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

"قطريليكس": الدوحة تتأمر مع إيران ضد البحرين على مدار 30 عاما

"قطريليكس": الدوحة تتأمر مع إيران ضد البحرين على مدار 30 عاما

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة