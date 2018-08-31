السودان يبحث مع مملكة البحرين ترتيبات افتتاح سفارة لها بالخرطوم

الخرطوم /أ ش أ/

بحثت الخارجية السودانية مع وفد من مملكة البحرين، الخميس، ترتيبات افتتاح سفارة للمنامة بالخرطوم .

والتقى وكيل وزارة الخارجية السودانية السفير عبد الغنى النعيم - بمقر الوزارة بالخرطوم - بوفد مملكة البحرين الذى يضم كلا من الوكيل المساعد للشئون القنصلية والموارد والمعلومات بوزارة الخارجية البحرينية السفير خليل يعقوب الخياط، ومدير الشئون المالية بوزارة الخارجية البحرينية عبدالله القحفص، والمستشار أنور أحمد الفردان المكلف بفتح السفارة البحرينية لدى السودان .

وأعرب النعيم عن سعادته باستقبال الوفد البحريني، مشيداً بتميز العلاقات بين البلدين، مؤكداً أن افتتاح سفارة بحرينية فى الخرطوم أمر مشرف وخطوة لها ما بعدها.

وقدم النعيم "تنويراً" للوفد عن تطورات الأوضاع فى إقليم دارفور، مؤكدا انتهاء الحرب واستتباب الأمن واستشراف عهد التنمية والبناء، وأطلعهم على الجهود التى بذلها السودان تحت مظلة منظمة (إيجاد) لإحلال السلام فى دولة جنوب السودان، واستئناف ضخ النفط وفتح المعابر.

من جانبه، وجه رئيس الوفد البحرينى الشكر للجانب السودانى على حسن الاستقبال والتعاون الكبير فى هذا الشأن، مؤكدا أن العلاقات بين البلدين تاريخية وأزلية، وأن افتتاح السفارة فى الخرطوم يمثل خطوة أولى لتطوير مسارات التعاون الثنائي، خاصة فى المجال الاقتصادي.