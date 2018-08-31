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الجمعة، 31 أغسطس 2018 03:38 م
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"الزراعة" تضبط 7 أطنان من اللحوم الفاسدة بمصر القديمة

الجمعة، 31 أغسطس 2018 03:09 م
"الزراعة" تضبط 7 أطنان من اللحوم الفاسدة بمصر القديمة لحوم فاسدة - أرشيفية
كتب عز النوبي
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قالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إن مديرية بيطرى القاهرة نجحت فى ضبط 7 أطنان من منتجات اللحوم الفاسدة وغير الصالحة للتداول وتشكل تهديدا للصحة العامة والبيئة، مشددة على مواصلة تكثيف حملات الرقابة على أماكن بيع وتداول اللحوم ومنتجاتها للحفاظ على الصحة العامة وتداول غذاء آمن للمواطنين.
 
وأضافت "محرز"، فى تصريحات صحفية الجمعة، أنه تم التنبيه على جميع مديريات الطب البيطري بالمحافظات التنسيق مع جميع الأجهزة المعنية بالحفاظ علي الصحة العامة لتنظيم لجان مشتركة تستهدف عمل دوريات مشتركة تحقق أهداف الدولة فى حماية الصحة العامة وضمان تداول منتجات غذائية مطابقة للمواصفاتت المصرية.
 
من جانبه، قال الدكتور ميلاد سيدهم، مدير عام الصحة العامة والمجازر بمديرية طب بيطري القاهرة، إنه تم شن حملة تفتيشية بالاشتراك مع مباحث شرطة مصر القديمة، حيث تم ضبط كمية "الكرشة"، وأرجل الماشية "الكوارع"، والأمعاء والفشة، وتبين أنها فى حالة تعفن شديد داخل أحد مخازن التجميد وتنبعث منها روائح كريهة.
 
وأضاف سيدهم، أنه تم تحرير محضر بالمخالفة مصحوبا بالتقرير البيطرى الفنى الذى أعده بالاشتراك مع الدكتور سيد فوزى، مدير التفتيش والمجازر بمديرية طب بيطري القاهرة والتحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة، تمهيدا لصدور قرار  من المستشار رئيس نيابات مصر القديمة بإعدام المضبوطات والتخلص الآمن بمحارق المجزر الآلى بالبساتين منعا لتلوث البيئة وحفاظا علي صحة وسلامة المواطنين.
 

 


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الثروة الحيوانية

بيطري القاهرة




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