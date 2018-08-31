الحنطور فى الأقصر يدخل عصر التكنولوجيا بنظام "أوبر حنطور" خلال أسابيع

عقد العميد أيمن الشريف، رئيس مدينة الأقصر، اجتماعاً موسعا، بمقر غرفة الشركات السياحية بحضور مسؤولى الغرفة وأصحاب الشركات السياحية لمناقشة أهم المقترحات لكافة استعدادات مدينة الأقصر لضمان موسم سياحى شتوى مميز هذا العام، ولإيجاد حلول مناسبة للضغط على سائقى عربات الحنطور بالالتزام بالاشتراطات التى يفرضها مجلس المدينة عليهم، عن طريق التعاون المستمر مع غرفة الشركات السياحية.

وقال العميد أيمن الشريف لـ"اليوم السابع" إنه سيتم إزالة موقف عربات الحنطور بمنطقة سوق مرحبًا القديم، موضحًا أنه بدأ العد التنازلى لتطبيق أوبر حنطور بعد ما شهدت محافظة الأقصر خلال الفترة الماضية توقيع عقد بروتوكول تعاون بين محافظة الأقصر مع وزارة التخطيط وإحدى الشركات الخاصة لعمل سيستم قابل للتعديل طبقا لعملية تطوير الحنطور، والخاص ببرنامج أوبر حنطور عن طريق برنامج الـqr" " والذى سيتم تطبيقه على عربات الحنطور المرخصة وعددهم حوالى "340" عربة حنطور.

وأوضح أنه سيتم من خلال التطبيق معرفة هوية السائق ورقم العربة وتحديد مسار كل مجموعة ومنع انتشارهم بصورة عشوائية ومنع ارتكازهم بمنطقة معينة داخل المدينة، مشيراً إلى صرف زى موحد للسائقين، وحفاضات للخيول مجانا، ووضع معايير وضوابط مناسبة لفرض تطبيق هذا النظام على العربات داخل المدينة.