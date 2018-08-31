الحرم بلا زحام.. تطورات تنظيمية للمشاعر المقدسة وأعمال الحج.. صور

كتب - إسماعيل رفعت

لفت نجاح موسم الحج للعام الحالى بشكل كبير النظر إلى جهد المملكة العربية السعودية، والتغيرات التنظيمية للمشاعر المقدسة وأعمال الحج، وحركة تسيير الحجاج ذاهابا وإيابا وداخليا، وذلك بعد تكرار حوادث التدافع بالأعوام السابقة فى وفود الحجيج المختلفة فى الثقافة واللغة أثناء تأدية نسك وشعائر الحج، وتداخل طرق المرور ذهابا وإيابا أثناء التصعيد والتروية نشأت فكرة الطرق المعزولة، وكمبوندات الحجيج المعزولة الـ(تردديات)، والتى يوجد بالمملكة العربية السعودية نموذج منها متمثل فى تردديات الأفارقة غير الناطقين بالعربية، والأتراك، وأعلنت المملكة التوسع فيها هذا العام ضمن 13 مشروعا ضخما لخدمة الحجيج وتقليل سلبيات الزحام، ومنع العشوائية.

مكة المكرمة مقصد الحجيج

وتعد ما يسمى بـ"تردديات-كومباوند" الحجاج فى النطاقات الصحراوية بطرق خاصة تقلل من التداخل، والتزاحم من أبرز ملامح نجاح موسم الحج لعام 2018، وتعد "التردديات" كمبواند الحجاج الأجانب الذى أنشأ لضمان رحلة آمنة بعيدا عن تدافعات الموت، وشكل من أشكال تطور المخيمات من التكية إلى الترددية للعمارات السكنية، وتسكن معظم التجمعات الأفريقية والإيرانية والتركية "التردديات" فى مجتمعات المعزولة بالصحراء، كما تتكرر التجربة فى مشعر منى فى عمارات سكنية لتلاشى الزحام لمكان يقيم فيه الحجاج ثلاثة أيام فى شقق سكنية بدلا من المخيمات حيث تخصص المملكة للتردديات 3 طروقات بحواجز معدنية للذهاب والإياب والمشاة مخصصة لكل تجمع.

تردديات معزولة فى شكل كنتونات

"التردديات" كمبواند الحجاج وتعد "تردديات الحجيج" كنتونات ومجتمعات معزولة فى صحراء منى تضم أبناء الجنسية الواحدة دون اختلاط بأى جنسية أخرى، فى خصوصية لوفود دول إفريقيا غير المتحدثين بالعربية ودول أوربا واستراليا، وإيران ودول آسيا وتركيا، حيث تتمتع هذه التردديات بالأمان الكبير لعزلتها وحمايتها، كما تتمتع بسهولة التحرك وسرعته لتخصيص طرق ترددية خاصة بها وعزل طرقها بأسلاك شائكة بعضها للمشاة وبعضها للسيارات، ويواكب ذلك مخيمات مفتوحة تقيم بها جنسيات أخرى منها الحجاج المصريين.

طرق مزدوجة ثلاثيا بحواجز معدنية للذهاب والاياب والمشاة لمنع التداخل

خريطة لمناطق الحرم ومساكن الحجاج

فمن القدم إلى التطور قفزاً إلى الحداثة.. فرضت الظروف على القائمين على الأمر بالمملكة العربية السعودية بركوب قطار التغير والحداثة ومواكبة العصر وتحايلا على الزحام المتلاحق فى أرض الحرمين، فى رحلة الضيافة الدينية لأفواج الحجيج، وبناء معسكرات العبادة، حيث تطورت مخيمات إسكان الحجيج فى شكلها النظامى من التكية التى بنتها مصر فى عهد محمد على والى مصر، وتطورها إلى مشهد قريب مازال ساريا وهو تردديات الحجيج كإسكان متميز يشبه كومبوند سكنى بمنطقة مزدلفة يوازى المخيمات، إلى رغبة سعودية أكيدة فى تصميم عمارات سكنية بمنى متعددة الطوابق يقبل أعداد كبيرة.



مخيمات الحجيج التقليدية

13 منشأة معزولة بطرق إجبارية

وقامت المملكة العربية السعودية بتنفيذ 13 مشروعًا حيويًّا لتسهيل شؤون حجاج بيت الله، والحفاظ على سلامتهم، والعمل لأداء نسكهم تلاشيا لسلبيات الزحام الذى خلف ضحايا فى السنوات الماضية.

انشاء جسر اجبارى الاتجاه حسب اقامة الحجاج

ويشهد العمل مشروع إنشاء سلم ثابت خرساني للمشاة في جبل الرحمة حتى ساحات المشاة المحيطة به وبرج مراقبة، والغرض من هذا المشروع هو: إنشاء سلم ثابت خرساني للمشاة وبرج مراقبة، و نسبة الإنجاز 95 %.

"التردديات" والجسور محصنة بعوازل

وشملت المشروعات منشآت عزل التجمعات الكبيرة كل جنسية عن الآخرى لتقليل التداخل والزحام، ومنها: إنشاء جسر للمشاة يمنع تداخل وتقاطع حركة المشاة مع حركة الحافلات على طريق الملك فهد (68) وحركة النقل الترددي عند مستشفى منى الوادي.

طرق ترددية معزولة بمكة للحجاج من سكان التردديات

وتشمل المشروعات إنشاء جسور لفصل حركة المشاة عن حركة الحافلات في مزدلفة لحجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا وحجاج جنوب شرق آسيا، وإضافة منحنى التفاف عن طريق ترددية تركيا، وتهذيب المنطقة الواقعة أعلى مناطق حجاج تركيا. الغرض من هذا المشروع هو: إضافة منحنى التفاف للخلف على طريق ترددية حجاج تركيا شرق جسر الملك فيصل، وتهذيب المنطقة الواقعة أعلى مناطق نزول حجاج تركيا وأوروبا بمزدلفة.

فصل المشاة عند التصعيد إلى عرفات

كما تشمل المشروعات أعمال فصل حركة المشاة حول جبل الرحمة عن موقع مخيمات حجاج إيران بعرفات وذلك بعمل حواجز خرسانية بارتفاع مناسب؛ وذلك لفصل حركة المشاة حول جبل الرحمة، وإضافة سور معدني على الحواجز الخرسانية القائمة على طريق مزدلفة – عرفات.

بداية جسر الجمرات باتجاهاته الاجبارية لمنى حسب اقامة الحجاج

وتنفذ المملكة مشروع تسهيل دخول وخروج الحافلات لحجاج إفريقيا غير العربية في المصاطب العلوية بعرفات، وذلك بإنشاء طريق لتسهيل دخول وخروج حافلات حجاج إفريقيا غير العربية للمصاطب العلوية بعرفات بمزدلفة، ويتضمن العمل أيضا مشروع تعديل طرق النقل الترددي لخدمة حجاج إيران وإفريقيا غير العربية، و الغرض من هذا المشروع هو: تعديل أجزاء من طرق النقل الترددي لخدمة حجاج إيران وإفريقيا غير العربية بمزدلفة.

عمارات ذات طوابق بمنى

وتعتزم المملكة العربية السعودية إنشاء عمارات سكنية بمنى متعددة الطوابق، وذلك لاستيعاب العدد المتزايد فى الحجاج الوافدين، حيث قامت بتشيدد 6 أبراج كمرحلة أولى تجريبية أطلقت عليها أبراج الشيماء في مشعر منى.

6 ابراج تجريبية بمنى - ابراج الشيماء

وفى السياق ذاته فضلت 254 شركة متخصصة بخدمة حجاج الداخل، اللجوء لاستخدام الخيام بدلا من الاستئجار في مباني سفوح منى، وذلك هربا من الوقوع بخسائر مادية كبيرة نتيجة تقليص أعداد الحجاج المسموح لهم بسكن الأبراج، فضلا عن ارتفاع أسعار إيجارها عن السابق، وغير ذلك من الأسباب التي جعلت الشركات تفكر في تقديم الخدمات للحجاج بالتكلفة الأقل عبر الخيام.

جسر عبور اجبارى التوجه ومعزول بحواجز معدنية

وفى المقابل خصصت هيئات ومؤسسات سعودية مثل رابطة العالم الإسلامى الكائن مقرها فى مكة مقرات لسكن مدعويها لمؤتمر الرحمة والسعة فى الإسلام، والمشاركين فى شعائر الحج، السكن فى مقر يستضيف 500 مدعو عالم ومفتى ومفكر فى منطقة منى يتحركون إلى المقدسة فى غير أوقاف الذروة فى مركبات مجهزة دون تعرض لأى جهد أو زحام أو أذى.

التكية المصرية أقدم مضيف بالمشاعر المباركة منذ 200 عاما

وبتتبع رحلة تطور عمران دولة الحجيج بالمملكة العربية السعودية، تبدأ فى تعاطى فكرة التكية التى أنشأتها مصر هناك حيال حكم الوالى محمد على باشا وذلك كأول سكن مؤقت للحجيج لضمان إقامة ملائمة، فمع دخول جيوش الوالي التركي محمد عليّ الأراضي الحجازية بداية من عام 1811 ميلاديا، ورغم خروج مصر من شبة الجزيرة العربية عام 1840 وانتهاء السيطرة السياسية لمصر على أرض الحجاز، إلا أن حبال التعاون ظلت ممدودة، وظل الحجار يعتمد على ما ترسله مصر سنويا من خيرات ومخصصات للحرمين الشريفين وللأشراف والقبائل العربية فيما عرف باسم مخصصات الحرمين والصرة الشريفة.

وقام والي مصر بإنشاء تكية مصرية في مكة المكرمة، حيث قام ابنه القائد العسكري إبراهيم باشا بإنشاء تكية في المدينة المنورة، لإطعام حجاج بيت الله من المصريين وكل الجنسيات، واستمرت تؤدي دورها الخيري حتى التهمتها توسعات الحرم عام 1983 في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك.

فعندما أنشأت مصر تكية لها بمكة كانت لإيواء وإطعام كل الجنسيات وعلاجهم وهو الأمر الذى لا تجده فى ترددية تركيا الموجودة بالصحراء فى منى معزولة ليس فقط بالأسوار والأسلاك الشائكة، بل طرقها معزولة بالأسلاك الشائكة القوية جداً بارتفاع مترين، فى 3 طرقات، الأول للذهاب والثانى للإياب للسيارات والحافلات، والثالث للمشاه ذهابا وأيابا لا يستطيع أحد أن يتناول شربة ماء منها أو يسير خطوة داخل الحيز الترددى للأتراك هناك.



































التكية