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الجمعة، 31 أغسطس 2018 09:16 م
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الجيش التركى يعلن مقتل 19 مسلحا كرديا شمال العراق

الجمعة، 31 أغسطس 2018 08:00 م
الجيش التركى يعلن مقتل 19 مسلحا كرديا شمال العراق قوات الجيش التركى
إسطنبول (رويترز)
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قال الجيش التركى فى بيان على تويتر، إنه قتل 19 مسلحا كرديا إجمالا اليوم الجمعة، فى ضربات جوية على مناطق زاب وقارا وهاكورك فى شمال العراق.

ونفذت تركيا فى الأشهر القليلة الماضية ضربات جوية على قواعد لحزب العمال الكردستانى المحظور فى شمال العراق خاصة معقله فى جبال قنديل. وهددت أنقرة أيضا بتنفيذ هجوم برى فى المنطقة.

وقتل أكثر من 40 ألف شخص منذ أن حمل حزب العمال الكردستانى السلاح فى تركيا فى عام 1984. وتصنف تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى الحزب جماعة إرهابية.

 


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