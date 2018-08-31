video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 31 أغسطس 2018 05:08 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

التعليم تنتهى من تدريب أكثر من 32 ألف معلمة رياض أطفال على النظام الجديد

الجمعة، 31 أغسطس 2018 04:52 م
التعليم تنتهى من تدريب أكثر من 32 ألف معلمة رياض أطفال على النظام الجديد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين
إضافة تعليق

قال أحمد خيرى، المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم، إنه تم الإنتهاء من المرحلة الأولى من التدريبات المعتمدة لتأهيل المعلمين على نظام التعليم الجديد، وذلك بتدريب كافة معلمات مرحلة رياض الأطفال بإجمالى عدد (32862) معلمة على استراتيجيات تدريس المنهج التكاملى متعدد التخصصات. 

وفى نفس السياق، أعلن الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشئون المعلمين بأنه سوف ينتهي اليوم الجمعة تدريبات كافة معلمى الصف الأول الابتدائى على استراتيجيات تدريس المنهج التكاملى بإجمالى (34879) معلما، كما تم الإنتهاء من تدريب معلمى اللغة الإنجليزية للصف الأول الابتدائي على استراتيجيات تدريس المنهج الجديد فى اللغة الإنجليزية بإجمالي عدد (13515) معلمًا، على أن يتم تطبيق المرحلة الثانية خلال شهر أكتوبر القادم وسيتم خلال شهر سبتمبر بدء تدريبات المعلمين ضمن برنامج آخر لإصلاح التعليم، وهم معلمين الصفوف الثانى والثالث الابتدائي.

وفى إطار حرص الوزارة على دعم وتطوير نظام التعليم الحالى، فقد أكد الدكتور حسن فارس رئيس اللجنة التنفيذية العليا لمشروع التعلم فى الصفوف الأولى على أنه سيبدأ غدًا 1 سبتمبر بدء تدريبات مرحلة أولى ثانوى بتدريب المدربين فى المدينة التعليمية استعدادًا لتدريب معلمى الصف الأول الثانوي على برنامج دمج التكنولوجيا فى التعليم وآليات نظام التقويم التراكمى فى المرحلة الثانوية.

وفى سياق متصل، أوضح الدكتور حسن الجاويش، عضو اللجنة التنفيذية العليا لمشروع التعلم فى الصفوف الأولى، أن تدريبات المدربين لمعلمى الصف الثانى والثالث الابتدائى على برنامج تنمية مهارات اللغة العربية وبرنامج تنمية مهارات الرياضيات سوف تبدأ اعتبارًا من يوم السبت أول سبتمبر .

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو جراف.. نسب زيادة مصروفات الكتب الدراسية والباص والزى الجديدة

اجتماع بـ"التعليم" وضع آليات النظام الجديد برياض الأطفال والأول الابتدائى والثانوى

التعليم

المعلمين

نظام التعليم الجديد

التربية والتعليم

النظام الجديد للتعليم

اخبار اليوم

اخبار التعليم




لا تفوتك
تعرف على التهم الموجهة لقتلة "طالب الرحاب".. أبرزها القتل مع سبق الإصرار

تعرف على التهم الموجهة لقتلة "طالب الرحاب".. أبرزها القتل مع سبق الإصرار

الصحافة الإنجليزية تنتقد سلوك راموس مع محمد صلاح

الصحافة الإنجليزية تنتقد سلوك راموس مع محمد صلاح

تونس تحارب الفساد.. إقالة وزير الطاقة و4 مسئولين لشبهات فساد..رئيس الوزراء يفتح تحقيقا موسعا وإلحاق وزارة الطاقة بالصناعة..أزمة وقود خانقة بالجنوب من أسباب الإقالة

تونس تحارب الفساد.. إقالة وزير الطاقة و4 مسئولين لشبهات فساد..رئيس الوزراء يفتح تحقيقا موسعا وإلحاق وزارة الطاقة بالصناعة..أزمة وقود خانقة بالجنوب من أسباب الإقالة

"أطلب الحنطور".. تطبيق ذكى لتوفير عربات الحنطور فى الأقصر خلال أسابيع .. وزارة التخطيط تدخل العربات عصر التكنولوجيا بنظام "أوبر حنطور".. ورئيس المدينة: برنامج "QR" يراقب 340 عربة.. وتوفير "بامبرز" للأحصنة

"أطلب الحنطور".. تطبيق ذكى لتوفير عربات الحنطور فى الأقصر خلال أسابيع .. وزارة التخطيط تدخل العربات عصر التكنولوجيا بنظام "أوبر حنطور".. ورئيس المدينة: برنامج "QR" يراقب 340 عربة.. وتوفير "بامبرز" للأحصنة

بدء اﻹغلاق الجزئى لكوبرى 15 مايو بسبب إصلاح فواصل اتجاه القاهرة

بدء اﻹغلاق الجزئى لكوبرى 15 مايو بسبب إصلاح فواصل اتجاه القاهرة

نائبة محافظ القليوبية: عندى 32 سنة وتلقيت خبر تعيينى بقلق من المسئولية (فيديو)

نائبة محافظ القليوبية: عندى 32 سنة وتلقيت خبر تعيينى بقلق من المسئولية (فيديو)

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة