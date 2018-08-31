التعليم تنتهى من تدريب أكثر من 32 ألف معلمة رياض أطفال على النظام الجديد

قال أحمد خيرى، المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم، إنه تم الإنتهاء من المرحلة الأولى من التدريبات المعتمدة لتأهيل المعلمين على نظام التعليم الجديد، وذلك بتدريب كافة معلمات مرحلة رياض الأطفال بإجمالى عدد (32862) معلمة على استراتيجيات تدريس المنهج التكاملى متعدد التخصصات.

وفى نفس السياق، أعلن الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشئون المعلمين بأنه سوف ينتهي اليوم الجمعة تدريبات كافة معلمى الصف الأول الابتدائى على استراتيجيات تدريس المنهج التكاملى بإجمالى (34879) معلما، كما تم الإنتهاء من تدريب معلمى اللغة الإنجليزية للصف الأول الابتدائي على استراتيجيات تدريس المنهج الجديد فى اللغة الإنجليزية بإجمالي عدد (13515) معلمًا، على أن يتم تطبيق المرحلة الثانية خلال شهر أكتوبر القادم وسيتم خلال شهر سبتمبر بدء تدريبات المعلمين ضمن برنامج آخر لإصلاح التعليم، وهم معلمين الصفوف الثانى والثالث الابتدائي.

وفى إطار حرص الوزارة على دعم وتطوير نظام التعليم الحالى، فقد أكد الدكتور حسن فارس رئيس اللجنة التنفيذية العليا لمشروع التعلم فى الصفوف الأولى على أنه سيبدأ غدًا 1 سبتمبر بدء تدريبات مرحلة أولى ثانوى بتدريب المدربين فى المدينة التعليمية استعدادًا لتدريب معلمى الصف الأول الثانوي على برنامج دمج التكنولوجيا فى التعليم وآليات نظام التقويم التراكمى فى المرحلة الثانوية.

وفى سياق متصل، أوضح الدكتور حسن الجاويش، عضو اللجنة التنفيذية العليا لمشروع التعلم فى الصفوف الأولى، أن تدريبات المدربين لمعلمى الصف الثانى والثالث الابتدائى على برنامج تنمية مهارات اللغة العربية وبرنامج تنمية مهارات الرياضيات سوف تبدأ اعتبارًا من يوم السبت أول سبتمبر .