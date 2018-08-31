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"البيئة" تنتهى من نقل مقلب قمامة السلام خارج الكتل السكنية نهاية العام الجارى

الجمعة، 31 أغسطس 2018 07:00 ص
"البيئة" تنتهى من نقل مقلب قمامة السلام خارج الكتل السكنية نهاية العام الجارى الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
كتبت آية دعبس
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قال عبد الجواد أبو كب، المتحدث باسم وزارة البيئة، إنه من المقرر أن تنتهى الوزارة من نقل مقلب قمامة السلام، خارج الكتل السكنية، نهاية العام الجارى، وذلك ضمن خطتها لنقل المقالب العمومية إلى خارج الكتل السكنية، وتطبيق أسلوب التخلص من القمامة من المنبع، وسياسة التجميع السكنى، بالتعاون مع عمال النظافة والمجتمع المدنى.
 
وأوضح أبو كب، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الوزارة طرحت خطتها الخاصة بالمخلفات، على رئيس الجمهورية، والتى تضمن عمل 50 مدفنًا صحيًا، و150 مصنعًا للتدوير، ومن المقرر طرحها بعد انتهاء دراسات الجدوى الخاصة بها، مشيرًا إلى أن ذلك يحول القمامة من مشكلة بالنسبة للمواطنين إلى فرصة حقيقية للكسب، والذى انعكس بالفعل فى موسم السحابة السوداء، والتعامل مع المخلفات الزراعية، حيث بدأ موسم حصاد الأرز قبل إجازة العيد، ولم يشهد الموسم مشكلات حتى الآن.

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مقالب الزبالة

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