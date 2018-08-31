"البيئة" تبحث تطوير منظومتى الإعلام البيئى وخدمات المواطنين

كتبت آية دعبس

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، القيادات ومديرى الإعلام بأفرع المحافظات، وذلك فى إطار متابعة تنظيم العمل فى الأفرع الإقليمية ووضع استراتيجية موحدة للإعلام داخل الوزارة، بحضور الدكتور محمد صلاح الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والدكتورة ناهد يوسف رئيس جهاز تنظيم وإدارة المخلفات، والمهندس أيمن شتا رئيس قطاع الفروع، وعبدالجواد أبوكب المستشار الاعلامي للوزارة، وذلك بالمركز الثقافى التعليمى (بيت القاهرة) بالفسطاط.

وعرضت وزيرة البيئة ملامح تطوير منظومة الاعلام البيئى، ودور أفرع المحافظات فيها، مؤكدة على أهمية الاعلام بمفهومه الشامل وبكافة وسائله بما فيها مواقع التواصل الاجتماعي وصحافة المواطن ومفهوم المحرك الثقافي، وأن الوزارة ستقوم خلال الفترة القادمة بتنفيذ خطة عاجلة لتدريب ورفع كفاءة العاملين بإدارات الإعلام في كافة الجهات التابعة لها مع التركيز على الأفرع الإقليمية بالمحافظات لبناء منظومة متكاملة قادرة على مواكبة التطور السريع في هذا المجال، بالاضافة إلى مواجهة الشائعات وسرعة التعامل معها، وذلك بالتوازي مع تطوير منظومة الخدمات والشكاوى والعمل على ميكنتها بالكامل.

وأشارت الوزيرة، إلى أنه يتم العمل على تنفيذ آلية جديدة لتوحيد الرسالة الاعلامية للبيئة، مضيفة أنه سيتم تنظيم عدد من الدورات التدريبية للعاملين بالادارة المركزية للاعلام والافرع الاقليمية للجهاز لموضوعات التنوع البيولوجي والمشاركة فى الترويج للمؤتمر بمحافظات الجمهورية.

وأكدت وزيرة البيئة، أن العمل البيئي عمل مشترك لا يمكن لوزارة البيئة القيام بها بمفردها، مشيرة أن الوزارة تعمل على تكوين قوى ضاغطة من الشباب والمنظمات الأهلية والقطاع الخاص وتشكيل فرق عمل داخل الجامعات على مستوى الجمهورية لتكوين نواة بجانب الأفرع الإقليمية للمساهمة فى بناء منظومة عمل بيئي متكاملة ونشر الثقافة البيئية.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن الوزارة يقع على عاتقها عملية تحسين الوضع البيئي بشكل عام والتصدي لنوبات تلوث الهواء الحادة والتى تشهدها البلاد مع بدء موسم حصاد الأرز، إضافة إلى الاستعداد لتنظيم مؤتمر الأطراف الرابع عشر للتنوع البيولوجي والتى تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ نوفمبر القادم، فضلا عن الخطة العاجلة التى وضعتها الوزارة تنفيذا لتكليفات السيد رئيس الجمهوية والخاصة بمنظومة المخلفات الصلبة وتحسين حالة النظافة ليشعر المواطن بتحسن ملحوظ خلال فترة قصيرة.

كما ناقشت الوزيرة احتياجات مختلف الأفرع وأمرت بتوفيرها فورا، مشيدة بالدور الكبير الذي تقوم به كتيبة كوادر البيئة في المحافظات .

من جانبه، أكد الدكتور محمد صلاحن الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، على أهمية الدور الذي تقوم به أفرع الجهاز في المحافظات في مواجهة السحابة السوداء ومشكلة مكامير الفحم ومكافحة الاتجار غير الشرعي في الحيوانات المهددة بالانقراض.

وأكد مجددا على صعوبة مشكلة السحابة السوداء هذا العام رغم كل الجهود المبذولة ورغم قلة مساحات الأرز المنزرعة، بسبب وجود محاصيل أخرى تسبب الظاهرة أيضا مثل الذرة بالاضافة إلي مكامير الفحم وملوثات الهواء الأخرى.