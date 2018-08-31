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الاتحاد الأوروبى: خطة دعم الحدود بعد بريكست باتت "أكثر إلحاحا"

الجمعة، 31 أغسطس 2018 05:59 م
الاتحاد الأوروبى: خطة دعم الحدود بعد بريكست باتت "أكثر إلحاحا" الاتحاد الأوروبى
لندن (أ ش أ)
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قال كبير مفاوضى الاتحاد الأوروبى ميشيل بارنييه، اليوم الجمعة، إن الموافقة على خطة "دعم" بالنسبة لحدود أيرلندا الشمالية، بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، أصبحت الآن "مسألة ملحة".

وقال بارنييه - فى تصريحات بثتها صحيفة "الإندبندنت" البريطانية - "دون وجود خطة مفصلة لن يكون هناك اتفاق" ، لافتا إلى أن خطة الدعم ستحدد ما الذى ينبغى حدوثه فيما يتعلق بحدود أيرلندا الشمالية إذا لم تتمكن المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبى من التوصل إلى صفقة تجارية يتم الحفاظ خلالها على حدود مفتوحة بين الجانبين.

وفى حديثه بعد الجولة الأخيرة من المحادثات التى أجراها مع دومينيك راب الوزير البريطانى المكلف بملف (بريكست) ، قال بارنييه "يجب أن يكون لدينا خطة مفصّلة بشأن الحدود تعمل بشكل قانونى فى اتفاقية الانسحاب، مضيفا "تعد هذه الخطة أمرا بالغ الأهمية، إذ أنها ضرورية لإبرام المفاوضات ، وبدونها لن يكون هناك اتفاق".

وقال بارنييه إنه طلب من المملكة المتحدة توفير البيانات الفنية اللازمة للتخطيط لكيفية عمل الضوابط الجمركية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.

ومن جانبه ، قال راب إن المملكة المتحدة "ملتزمة" بالموافقة على خطة دعم الحدود، قائلا: "يجب أن تكون الحلول المطروحة قابلة للتطبيق بالنسبة المجتمعات التى تعيش فى أيرلندا الشمالية وبالنسبة أيضا للمجتمعات التى تعيش فى جمهورية أيرلندا".

 

 


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