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الجمعة، 31 أغسطس 2018 06:34 م
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"الأوقاف" تواصل توزيع لحوم الأضاحى غدا بالمينا وأسيوط

الجمعة، 31 أغسطس 2018 06:03 م
"الأوقاف" تواصل توزيع لحوم الأضاحى غدا بالمينا وأسيوط مجلس الوزراء - أرشيفية
كتب إسماعيل رفعت
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تواصل وزارة الأوقاف، غدا السبت، توزيع عشرة أطنان من لحوم الأضاحي على الأسر الأكثر احتياجًا بمحافظتى ( المنيا ، وأسيوط) بواقع 5000 كيلو بكل منهما كدفعة أولى .
 
وأكدت الوزارة، أنه سيتم التوزيع على باقي المحافظات تباعًا.
 
 

 


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