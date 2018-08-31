"الأوقاف" تواصل توزيع لحوم الأضاحى غدا بالمينا وأسيوط

تواصل وزارة الأوقاف، غدا السبت، توزيع عشرة أطنان من لحوم الأضاحي على الأسر الأكثر احتياجًا بمحافظتى ( المنيا ، وأسيوط) بواقع 5000 كيلو بكل منهما كدفعة أولى .

وأكدت الوزارة، أنه سيتم التوزيع على باقي المحافظات تباعًا.