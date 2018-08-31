الرئيسية تقارير مصرية "الأوقاف" تواصل توزيع لحوم الأضاحى غدا بالمينا وأسيوط الجمعة، 31 أغسطس 2018 06:03 م مجلس الوزراء - أرشيفية كتب إسماعيل رفعت إضافة تعليق تواصل وزارة الأوقاف، غدا السبت، توزيع عشرة أطنان من لحوم الأضاحي على الأسر الأكثر احتياجًا بمحافظتى ( المنيا ، وأسيوط) بواقع 5000 كيلو بكل منهما كدفعة أولى . وأكدت الوزارة، أنه سيتم التوزيع على باقي المحافظات تباعًا. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. وزير الأوقاف: 100مليون جنيه لزواج اليتيمات ومساعدة الطلاب الفقراء وزير الأوقاف: الوزارة حققت فائض مالى تخطى المليار جنيه من مواردها الذاتية الاضاحى الاوقاف صكوك الاضاحى لحوم الاضاحى المرور يغلق محور المشير طنطاوى جزئيا لمدة شهرين لإنشاء كوبريين مشاة وزيرة الصحة تعلن الانتهاء من 14 ألف عملية جراحية بقوائم الانتظار تونس تحارب الفساد.. إقالة وزير الطاقة و4 مسئولين لشبهات فساد..رئيس الوزراء يفتح تحقيقا موسعا وإلحاق وزارة الطاقة بالصناعة..أزمة وقود خانقة بالجنوب من أسباب الإقالة "أطلب الحنطور".. تطبيق ذكى لتوفير عربات الحنطور فى الأقصر خلال أسابيع .. وزارة التخطيط تدخل العربات عصر التكنولوجيا بنظام "أوبر حنطور".. ورئيس المدينة: برنامج "QR" يراقب 340 عربة.. وتوفير "بامبرز" للأحصنة السجون تفرج عن 467 سجينا بموجب عفو رئاسى ننشر أول صور وفيديوهات لعملية الطعن بمحطة أمستردام المركزية بهولندا لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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