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اجتماع بـ"التعليم" وضع آليات النظام الجديد برياض الأطفال والأول الابتدائى والثانوى

الجمعة، 31 أغسطس 2018 01:00 ص
اجتماع بـ"التعليم" وضع آليات النظام الجديد برياض الأطفال والأول الابتدائى والثانوى رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام
كتب محمود طه حسين
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صرح الإعلامى أحمد خيرى المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بأن اللجنة الفنية المشكلة لوضع آليات تطبيق النظام الجديد اجتمعت اليوم برئاسة الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام بالوزارة، والدكتورة دينا البرعى مستشار الوزير للتقويم والامتحانات، وذلك لبحث آليات تطبيق النظام الجديد، بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى والصف الأول الثانوي، للعام الدراسى الجديد 2018/2019، بحضور الدكتورة نيلى الزيات مستشار الوزير للطفولة المبكرة، والدكتورة نوال شلبى مدير مركز تطوير المناهج، والأستاذ ياسر عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى والخاص، والدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية للتعليم الأساسي، والدكتور حسن فارس والسادة مديرى عموم تنمية المواد الدراسية.

 

أكد حجازى على أن الهدف من الاجتماع وضع آليات تطبيق النظام الجديد بمرحلة رياض الأطفال، والصف الأول الابتدائي، والصف الأول الثانوى، مشيرًا إلى أن الاجتماع تطرق  إلى مجموعة من المحاور منها بحث صياغة مقترح قرار وزارى بشأن نظام التعليم والمقررات الدراسية للصف الأول الابتدائى والذى احتوى فى بعض مواده على أن يتم بدء العمل  بهذا النظام مع بداية العام الدراسى الجديد 2018/2019، وأيضًا تحديد المناهج الدراسية المقرر تطبيقها وكذا تحديد من يقوم بتدريسها داخل الحجرات الدراسية، مع التأكيد على عدم تطبيق أية مقررات دراسية أو كتب بخلاف المقررات المتضمنة بهذا القرار المقترح وعرضه على الأستاذ الدكتور الوزير لاعتماده.

 

وأضاف حجازى أن اللجنة اتفقت أيضًا على إعداد صياغة قرار مقترح ومناقشته فى الاجتماع القادم خاص بمرحلة رياض الأطفال.

 

وأما بالنسبة لآليات تقييم الطلاب فى الصف الأول الثانوى فقد أكد حجازى أن اللجنة ناقشت كيفية تقييم الطلاب فى ضوء النظام الجديد وعدد التقييمات المحددة للطلاب فى كل فصل دراسى وآليات التطبيق.

 

وأعلن حجازى أنه فى ضوء ما صدر من تكليفات باجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى والذى عقد بتاريخ 16/8/2018 فقد قامت اللجنة بمناقشة ودراسة نظام التقييم بالصفوف الدراسية من الثانى الابتدائى وحتى السادس الابتدائي، بما يراعى إعطاء وزن أكبر للمهام الفردية والجماعية والعروض الشفهية.


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