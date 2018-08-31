إندونيسيا وأستراليا تتفقان على إقامة شراكة اقتصادية شاملة

أجرى الرئيس الإندونيسي ورئيس الوزراء الأسترالي محادثات في جاكرتا اليوم الجمعة (31 أغسطس ) بشأن إقامة شراكة اقتصادية بين البلدين لتعزيز التبادل التجاري في مجالات تتفاوت من السيارات وحتى الماشية، إضافة إلى تخفيف القيود على الاستثمار في خدمات مثل التعليم في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.

واجتمع رئيس وزراء أستراليا الجديد سكوت موريسون مع الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو في قصر بوجور جنوبي جاكرتا في أول زيارة خارجية لموريسون منذ توليه منصبه الأسبوع الماضي.

وفي مؤتمر صحفي مشترك عقب اجتماعهما قال موريسون إن المفاوضات بشأن شراكة اقتصادية شاملة بين إندونيسيا وأستراليا اختُتمت بنجاح وسيوقع الاتفاق بنهاية العام الحالي.

وقال ويدودو إن البلدين سيعززان العلاقات بينهما على صعيد الأمن بما في ذلك الأمن الإلكتروني.

ويُشار إلى أن البلدين الجارين يجريان محادثات تجارية مطولة منذ أوائل هذا العقد، وتعطل توترات دبلوماسية بين الجانبين المفاوضات من حين لآخر.

وعلى الرغم من كون إندونيسيا أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا وأستراليا الاقتصاد رقم 13 عالميا، فإن علاقتهما التجارية محدودة ولا يمثل أي منهما أكبر شريك بالنسبة للآخر.