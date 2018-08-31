إقالة 3 وزراء فى بلغاريا على خلفية حادث تحطم حافلة

صوفيا /أ ش أ/

أقال رئيس الوزراء البلغارى بويكو بوريسوف، اليوم الجمعة، 3 وزراء على خلفية حادث تحطم حافلة أسفر عن مقتل 17 شخصا، وإصابة أكثر من 20 آخرين فى شمال غرب البلاد السبت الماضى.

وقال بوريسوف - وفقا لقناة (يورونيوز) الأوروبية - إن الساسة فى حاجة إلى تحمل المسئولية عن حادث تسبب فى غضب شعبى بسبب سوء حالة الطرق فى البلاد.

وذكرت القناة أن الوزراء المقالين هم: وزير النقل إيفايلو موسكوفسكى، والتنمية الإقليمية نيكولاى نانكوف، والداخلية فالنتين راديف الذى قال: "إننا نتحمل المسئولية السياسية.. من الواضح أننا لم نتمكن من تنظيم الأمور لتفادى وقوع مثل هذا الحادث".