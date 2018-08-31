أكثر من 5 ألاف حاج يصلون مطار القاهرة على متن 24 رحلة

كتب محمد طنطاوى

سيرت الشركة الوطنية مصر للطيران اليوم الجمعة 24 رحلة جوية من الأراضي المقدسة لإعادة 5 ألاف و360 حاجا بعد أدائهم لفريضة الحج، بواقع 21 رحلة من مطار جدة الدولى و3 رحلات من مطار المدينة المنورة.