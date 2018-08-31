أكثر من 5 ألاف حاج يصلون مطار القاهرة على متن 24 رحلة

سيرت الشركة الوطنية مصر للطيران اليوم الجمعة 24 رحلة جوية من الأراضي المقدسة لإعادة 5 ألاف و360 حاجا بعد أدائهم لفريضة الحج، بواقع 21 رحلة من مطار جدة الدولى و3 رحلات من مطار المدينة المنورة.
وقامت سلطات المطار بتشكيل فريقين من العلاقات العامة بشركتي ميناء ميناء القاهرة الجوي والشركة الوطنية مصر للطيران تنفيذا لتوجيهات الفريق يونس المصري وزير الطيران المدنى لاستقبال الحجاج، وتوجيههم الى كاونترات انهاء اجراءات السفر وتقديم كافة الخدمات اللازمة لهم.
وتسير الشركة رحلاتها في اطار تنفيذها للجسر الجوى لاعادة نحو 100 الف حاج مصري وأجنبي من حجاج الترانزيت حيث وصلت مطار القاهرة الدولي حتى الان 5 رحلات من مطار جدة وورحلتين من مطار المدينة المنورة.
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