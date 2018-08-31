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أسعار الذهب اليوم الجمعة 31-8-2018 فى مصر

الجمعة، 31 أغسطس 2018 02:20 م
أسعار الذهب اليوم الجمعة 31-8-2018 فى مصر الذهب
كتب إسلام سعيد
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استقرت أسعار الذهب اليوم الجمعة 31-8-2018 ليسجل الجرام الواحد عيار 21 وهو الأكثر شعبية فى مصر 606.50 جنيه للجرام.
 
وسجل سعر عيار 18 حوالى  519.85 جنيه للجرام، وسجل الذهب عيار 24 حاليا 693.15 جنيه للجرام، والجنيه الذهب يبلغ سعره الآن 4892 جنيها للجرام
 
وشهد سوق الصاغة نقص حاد فى معروض الذهب، وسجلت أوقية الذهب عالميا حتى الآن تراجعا بنسبة 0.52%، لتبلغ الأوقية حاليا 1203 دولار مع توقعات بانخفاض آخر نتيجة تراجع الطلب على المعدن النفيس عالمياً.
 
وكان شريف فايق عضو شعبة المعادن الثمينة - تاجر ذهب - كشف أن هناك تراجعا فى مبيعات  الذهب محليا بعد الخروج من إجازة عيد الأضحى المبارك والذى شهد ارتفاعا فى الطلب على الذهب لكن هذا الطلب تراجع بصورة كبيرة الآن لنصل لمرحلة شبه ركود تام.
 
وأشار فايق، إلى أن مبيعات عيار 21 و 18 سيطرت على عمليات البيع والشراء خلال فترة احتفالا العيد، ولا يوجد بيع أو تداول للذهب عيار 24 و الأعيرة الأخرى مثل 14 و 12 لعدم وجود طلب عليها.
 
 

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