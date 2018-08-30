8 ملفات فى انتظار محافظ القليوبية الجديد.. أبرزها مواجهة الباعة الجائلين

كتب إبراهيم سالم

ملفات كثيرة عالقة تنتظر الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية الجديد، عددا منها دخل حيز التنفيذ والبعض الآخر لم ينجح قبله المحافظون السابقون فى حل البعض منها، وتنوعت تلك الملفات ما بين الباعة الجائلين والأسواق العشوائية وانتشار العقارات المخالفة بالمحافظة، إلى جانب كم كبير من المشاكل والمشروعات التى يشتكى منها المواطن الجيزاوى.

الباعة الجائلين

يواجه الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية الجديد، أزمة فى مواجهة سطوة وقوة انتشار الباعة الجائلين بالشوارع والميادين العامة، والتى أصبحت السمة الأساسية للمحافظة أن تجد كل ميدان أصبح معقلا للباعة ليلا ونهارا ومعرض للأكشاك، وعلى الرغم من اتخاذ كافة الحلول لحل تلك الأزمة من إنشاء باكيات للباعة أو ملاحقتهم فشات كافة الأجهزة التنفيذية فى التصدى لتلك الظاهرة.

العقارات المخالفة والتعديات على الأراضي الزراعية

شهدت محافظة القليوبية انتشارا للعقارات المخالفة والعشوائيات، والتى أصبحت كالجراد تنتشر بصورة كبيرة، ولم تفلح المحافظة فى التصدى لها، بالإضافة إلى التعديات على الأراضى الزراعية، خاصة أن القليوبية تشهد وجود رقعة زراعية كبيرة بمراكزها، وفشلت إدارات الإشغالات فى التصدى للانتشار السريع لوباء العشوائيات والتى تأثرت به شبكات الصرف الصحى والكهرباء التى لم تستوعب التضخم الكبير.

الكثافة الطلابية بالمدارس

من المحافظات التى تشهدت ارتفاعا فى الكثافة الطلابية بالفصول تصل إلى 80 طالبا مع قلة انتشار المدارس، على الرغم من إعلان دخول عدد كبير من المدارس الخدمة خلال الفصل الدراسى الحالى إلا أن الأزمة مازالت مستمرة.

القمامة تهدد عرش كل محافظ

تحدٍ كبير أمام المحافظ، ويستلزم إيجاد حلول لفشل كافة المحافظين السابقين فى حل أزمة انتشار وتفاقم القمامة بالشوارع، ومع تطبيق منظومة الفصل من المنبع فى مدن "شبرا الخيمة وبنها وقليوب" لم يتغير كثيرا من الوضع، خاصة بشبين القناطر والتى طبقت المثل "يبقى الوضع كما هو عليه"، ولم تنجح كافة الأساليب سواء فى اختيار الشركات التى تتعامل مع المنظومة أو وضع نظام رادع لتقاعس عمال هيئة النظافة فى العمل وعدم وجود عقوبة رادعة لهم من خلال تطبيق نظام الخصومات.

تطوير العشوائيات

دخلت العديد من المناطق العشوائية بالقليوبية حيز التطوير، بتكلفة 150 مليون جنيه، وعلى الرغم من إعلان المسئولين بالمحافظة انتهاء المشروع خلال 9 أشهر لم يطل علينا أى مسئول يعلن انتهاء مراحل التطوير أو المعوقات التى واجهت العملية، هذا بالإضافة إلى تطوير المناطق الأكثر خطورة.

مشروعات الإسكان

تعانى القليوبية من تعليق عدد من مشروعات الإسكان، فتأخر التعاقد مع الحاجزين بالمرحلة الثالثة من مشروع الإسكان الاجتماعى للشباب وإعلان التعاقد معهم خلال الشهور الماضية وإعادة إعلان التعاقد معهم يناير الماضى إلى استياء غضب الحاجزين وتسديدهم دفعات، بالإضافة إلى تأخر مشروع الإسكان الاجتماعى بالخانكة.

مشروعات الرصف

على الرغم من إعلان المحافظة رصد مبالغ مالية ضخمة للرصف إلا أن هناك بعض المشروعات المعلقة من السنة الماضية والتى تأخر المقاول فى إنهاءها ضمن الخطة الاستثمارية الماضية، وفرض غرامات تأخير عليه وعلى الرغم من ذلك لم تسلم فى موعدها.

مشاكل الصرف الصحى ومياه الشرب

الأزمة الكبري التي تعاني منها محافظة القليوبية، أزمة الصرف الصحى ومياه الشرب بالمحافظة التى تتسبب فى غضب المواطنين على المحافظين السابقين لعدم جديتهم فى التعامل مع الأزمة، وتعليق البعض أخطاء البناء العشوائى فى عدم تحمل الشبكات لهذا الكم.