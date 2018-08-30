6 مستندات لتثبيت العمالة المؤقتة بالحكومة..تعرف عليهم

كتب : مصطفى عبد التواب

كشف رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة عن توجه الحكومة لتثبيت العمالة المؤقته بالجهاز الإدارى للدولة والتى تم التعاقد معها حتى نهاية يونيو 2016، وحدد الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز عدد من المستندات يجب أن يقدمها الموظف المتعاقد معه حتى يتم تثبيته، وفيما يلى هذه المستندات:

1-صورة من عقد التعاقد.

2-مستند يثبت صرف الراتب خلال فترة التعاقد.

3-بطاقة الرقم القومى للمتعاقد معه.

4-خطاب من التأمينات يؤكد دفع المتعاقد معه للتأمينات خلال فترة التعاقد.

5-موافقة من المحافظ.

6-موافقة من وزارة المالية.

يذكر أن قرار مجلس الوزراء رقم 19 لسنة 2012 قد حظر التعاقد مع العمالة المؤقتة، الا أن قانون الخدمة المدنية أتاح تثبيت من تعاقدت معهم الهيئات بالمخالفة لهذا القرار حتى تاريخ 30-6-2016.