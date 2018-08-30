video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 30 أغسطس 2018 03:18 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

6 مستندات لتثبيت العمالة المؤقتة بالحكومة..تعرف عليهم

الخميس، 30 أغسطس 2018 02:00 ص
6 مستندات لتثبيت العمالة المؤقتة بالحكومة..تعرف عليهم الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة
كتب : مصطفى عبد التواب
إضافة تعليق

كشف رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة عن توجه الحكومة لتثبيت العمالة المؤقته بالجهاز الإدارى للدولة والتى تم التعاقد معها حتى نهاية يونيو 2016، وحدد الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز عدد من المستندات يجب أن يقدمها الموظف المتعاقد معه حتى يتم تثبيته، وفيما يلى هذه المستندات:

1-صورة من عقد التعاقد.

2-مستند يثبت صرف الراتب خلال فترة التعاقد.

3-بطاقة الرقم القومى للمتعاقد معه.

4-خطاب من التأمينات يؤكد دفع المتعاقد معه للتأمينات خلال فترة التعاقد.

5-موافقة من المحافظ.

6-موافقة من وزارة المالية.

يذكر أن قرار مجلس الوزراء  رقم 19 لسنة 2012 قد حظر التعاقد مع العمالة المؤقتة، الا أن قانون الخدمة المدنية أتاح تثبيت من تعاقدت معهم الهيئات بالمخالفة لهذا القرار  حتى تاريخ 30-6-2016.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس المركزى للتنظيم والإدارة يكشف: تم تعيين 190 من مصابى الثورة والعمليات الحربية وندرس تعيين 600 آخرين..وإطلاق تعداد للموظفين أكتوبر المقبل.. وحسم زيادة الإجازت خلال 3 أسابيع..ومعايير الترقيات مطلع نوفبر

آخر كلام.. الحكومة تحسم مصير زيادة أيام إجازات الموظفين خلال 3 أسابيع

الحكومة تعمل على تطوير روبوت للإجابة على أسئلة الخدمة المدنية أونلاين

التنظيم والإدارة يصدر قرارا بتعيين 190 من أسر الشهداء والمصابين

التنظيم والإدارة يطلق تعدادا للموظفين الحكوميين مطلع أكتوبر

الحكومة تطلق تطبيق إلكترونى للتواصل مع قيادات الجهاز الإدارى

الجهاز الإدارى

الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة

اخبار الاقتصاد

تثبيت العمالة المؤقته

اخبار مصر




لا تفوتك
بدء تنسيق طلاب الدور الثانى للثانوية العامة اليوم حتى الاثنين المقبل

بدء تنسيق طلاب الدور الثانى للثانوية العامة اليوم حتى الاثنين المقبل

مصادر: الإبقاء على 6 محافظين ضمن الحركة الجديدة.. ومنال عوض لدمياط

مصادر: الإبقاء على 6 محافظين ضمن الحركة الجديدة.. ومنال عوض لدمياط

جهود وزيرة السياحة تؤتى ثمارها.. بروتوكول الضرائب العقارية على الفنادق يحظى بإجماع كافة الأطراف..غرفة المنشآت الفندقية: راعى مصالح أصحاب الفنادق ويحل أزمة استمرت سنوات.. طريقة احتسابها سهلة ولا تسمح بأى تقديرات

جهود وزيرة السياحة تؤتى ثمارها.. بروتوكول الضرائب العقارية على الفنادق يحظى بإجماع كافة الأطراف..غرفة المنشآت الفندقية: راعى مصالح أصحاب الفنادق ويحل أزمة استمرت سنوات.. طريقة احتسابها سهلة ولا تسمح بأى تقديرات

انطلاق فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي بعرض فيلم ريان جوسلينج FIRST MAN.. المهرجان يمنح فانيسا رديجريف جائزة الأسد الذهبى.. جورجينا رودريجيز حبيبة كريستيانو تخطف الأضواء.. وناعومي واتس تتألق بإطلالة راقية

انطلاق فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي بعرض فيلم ريان جوسلينج FIRST MAN.. المهرجان يمنح فانيسا رديجريف جائزة الأسد الذهبى.. جورجينا رودريجيز حبيبة كريستيانو تخطف الأضواء.. وناعومي واتس تتألق بإطلالة راقية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

النائبة غادة عجمى تطالب بحلاقة شعر المتحرشين لمواجهة الظاهرة

النائبة غادة عجمى تطالب بحلاقة شعر المتحرشين لمواجهة الظاهرة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة