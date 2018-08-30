12 ملفا تنتظر محافظ دمياط الجديد.. أبرزها مدينة الأثاث

تنتظر الدكتورة منال عوض ميخائيل، محافظ دمياط الجديد، عدة ملفات ومشكلات تصدى لها المحافظ السابق الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه الذى انتقل إلى محافظة كفر الشيخ ورحل قبل الانتهاء منها.

ويعرض "اليوم السابع" أهم الملفات والمشكلات التى تنتظر "ميخائيل" للبدء فى حلها ووضع تصوره تجاه تلك المشكلات:

1-

مشروع مدينة دمياط للأثاث

فكرة قديمة راودت المهتمين بصناعة الاثاث والتنفيذين بالمحافظة منذ منتصف الثمانينيات زلكنها إفتقدت دعم وإقتناع القيادة السياسية بالمشروع وجاء دعم الرئيس عبد الفتاح السيسى لفكرة المشروع بمثابة دفعة معنوية كبيرة تبعها العديد من الخطوات التنفيذية على أرض الواقع و جاء قرار تخصيص 331 فدان لإنشاء مدينة دمياط للأثاث بمنطقة شطا ليتوج فكرة الارتقاء بالصناعة النادرة من يد الصانع الدمياطى لتبدأ فكرة تحويل صناعة الاثاث بالمحافظة من التوريث إلى التدريس ومن العشوائية إلى الاعتماد على أحدث ما وصلت اليه التكنولوجيا فى مجال صناعة الاثاث وخاصة مع تكليف الرئيس بالبدء من حيث انتهى الأخرون.

وجاءت فكرة تنفيذ المشروع تعبيرا عن توجها جادا للدولة لترسيخ مفهوم اللامركزية حيث الموقع الإستراتيجى الهام للمدينة الصناعية والحرفية الجديدة الواقعة بين الطريق الدولى الساحلى وطريق دمياط بورسعيد لإحداث نقلة نوعية وحضارية كبرى للأثاث الدمياطى من المحلية و والإقليمية إلى أفاق الأسواق العالمية حيث تم عمل الدراسات التفصيلية لمدينة الاثاث الجديدة بما يضمن تحقيق تنمية شاملة لصناعة الأثاث من خلال عدة مناطق صناعية متنوعة داخل إطار المخطط التفصيلى لتقسيم المدينة، حيث يتم تنفيذ مدينة الاثاث على عدة مراحل كل مرحلة تضم العديد من المشروعات المتنوعة، مثل ورش صناعية صغيرة ومتوسطة ومنطقة للصناعات المكملة على وأخرى للصناعات البتروكيماوية لتصنيع منتجات صديقة للبيئة بالإضافة إلى تخصيص مساحة لمشروعات البنية الأساسية بالإضافة إلى مناطق تسويقية كبرى تضم واحد من أكبر المعارض التسويقية للأثاث على طول واجهتى المدينة وكذلك مستشفى لجراحة الأطراف ويتم حاليا تقدير مبدئى للأعمال وتكلفتها وتشمل أعمال إحلال التربة والأعمال الخرسانية وأعمال المبانى والإنشاءات المعدنية للورش وأنظمة الحماية من الحريق وشبكات الكهرباء و المدينة الجديدة ستوفر أكثر من 130 ألف فرصة عمل مباشرة لأبناء المحافظة التى يمثل إنتاجها 70% من حجم صادرات الأثاث على مستوى الجمهورية .

وتبلغ مساحة المشروع مليون و920 ألف متر مربع سيتم البناء على مساحة 60% من نسبة المساحة الاجمالية بينما ال40% المتبقية ستكون عبارة عن مساحات خضراء وشوارع جانبية وطرق رئيسية داخل المدينة.

وتصل عدد الورش إلى 2000 ما بين ورشة صغيرة ومتوسطة بمساحات تبدأ من 100 متر بحسب طبيعة الصناعة، اما المصانع كبيرة الحجم فستقام على مساحة 50 فدانا .

وتبلغ تكلفة إنشاء المشروع 5 مليارات جنيه والمرحلة الأولى ستتكلف مليار جنيه، وسيكتمل الجزء الصناعى بنهاية 2018 .

ومن المتوقع أن يتم طرح الجزء التجارى من المشروع وهو عبارة عن مولات تجارية ومعارض وفندقين نهاية العام الجارى.

2- معرض فيرنكس - دمياط للأثاث

من المقرر أن ينطلق معرض "فيرنكس - دمياط" فى الفترة من 13 إلى 18 سبتمبر المقبل بمدينة دمياط للأثاث والذى يقام بالتعاون بين المحافظة وشركة مدينة دمياط للأثاث ووزارة التضامن الاجتماعى وجمعية المصدرين المصريين مالكة حق العلامة التجارية اكسبولينك.

ويعد المعرض أحد الأساليب المهمة للترويج لصناعة الأثاث بدمياط وجذب كبار المستثمرين ومن المتوقع أن يجلب المعرض ما يزيد عن 70 من اكبر مستوردى و مشترى الأثاث بالعالم لزيارة المعرض.

3- تطهير وتنمية بحيرة المنزلة

مشروع تطوير بحيرة المنزلة أحد أهم المشروعات التنموية التى يوليها الرئيس عبد الفتاح السيسى اهتماما خاصا وقد تم البدء بتطوير بحيرة المنزلة لتكون مشروع تنوعى متكامل تم اختياره بعنايه ليكون مدخلا لتطوير بحيرات مصر وبخاصة إدكو والبرلس ومريوط والبردويل وقارون .

وينتظر المحافظ الجديد التصدى لمافيا ردم بحيرة المنزلة الواقعة على أطراف محافظة المحافظة بين محافظتى دمياط وبورسعيد والتصدى لأعمال البلطجة والسماح للصيادين البسطاء بالصيد مرة آخر ى بعد قيامهم بهجر البحيرة منعا للتعدى من قبل البلطجية .

وتنتظر ميخائيل استكمال أعمال ازالة التعديات الموجودة بالبحيرة من اجل تحسين جودة المياه وإعادة الصيد الحر للبحيرة وتحويل بحيرة المنزلة إلى منطقة سياحية وخاصة وأنها غنيه بالتلال الآثرية .

4- مشكلات الصرف الصحى

تعانى عدد من القرى بمحافظة دمياط من مشكلة عدم اكتمال شبكات الصرف الصحى فى القرى حيث تم انشاء محطات رفع وخطوط صرف صحى باغلب القرى ولكنها لم تخدم كل المناطق وهناك حرمان ببعض المناطق من عدم وجود شبكة للصرف الصحى، على رأسهم قرى السيالة والعنانية وشطا والخياطة والجواهرة .

5- مافيا المحليات والتعدى على الأراضى الزراعية وحرم النيل

تمكن الدكتور اسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، من إزالة المئات من التعديات، فضلا عن إحالة العشرات من العاملين بالإدارات الهندسية بالوحدات المحلية بالمحافظة للنيابة العامة والادارية، ما أدى إلى قيامه بأكثر من حركة تنقلات خلال توليه مسئولية المحافظة للتصدى للفساد، كذلك تسيير حملات دورية على جميع الإدارات والمديريات لمتابعة تواجد الموظفين ومدى انضباطهم داخل العمل.

كما شهدت فترة تولى المحافظ الأسبق التصدى للعديد من مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، والإزالة الفورية وتوقيع الغرامات على أصحاب تلك التعديات، فضلا عن إحالة بعض المسئولين للنيابة لتغاضيهم عن بعض التعديات ومعاونتهم لأصحابها فى القيام بالبناء، الأمر الذى يستلزم من المحافظ الجديد الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه التعدى على الرقعة الزراعية أو من يعاونونهم داخل الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية.

كما تبقى مشكلة تواجد عددا من رؤساء الوحدات المحلية فى أماكنهم منذ اكثر من 3 سنوات وهو ما أدى لوجود العديد من المخالفات وبخاصة فى قرى الشيخ درغام وكفر حميدو.

6 تحقيق حلم الأتوبيس النهرى للقضاء على المشكلات المرورية

أعلنت محافظة دمياط منذ 4 سنوات، عن تشغيل مشروع الأتوبيس النهرى فى نهر النيل بمدن دمياط ورأس البروذلك لحل مشكلات الاختناق المرورى وقت الذروة فى شوارع دمياط، إلا أنه حتى الآن لم يتم البدء فى المشروع وينتظر المشروع "ميخائيل" لإنجاز المشروع والبدء فى تشغيله.

7- مكامير الفحم

أما عن مشكلة مكامير الفحم والتى تنتشر بقرى مركز كفر البطيخ وبمحيط مدينة دمياط الجديدة فهى من أهم الملفات التى تتطلب من المحافظ الجديد التدخل العاجل، وتنتشر هذه المكامير على طريق ترعة حلاوة، ومازالت عمليات توفيق الاوضاع تتم ببطئ من خلال انشاء افران حديثة خاصة بصناعة الفحم.

8 - تطوير المزلقانات

ويطالب أهالى دمياط وبخاصة قرى كفر سعد وكفر البطيخ والسنانية من المحافظ الجديد بأن يضع حلاً لتطوير المزلقانات ومعابر الموت التى تغتال أرواح المواطنين خاصة القاطنين بطول طريق دمياط شربين، خاصة أن معظم هذه المزلقانات تحكمها الجنازير والسلاسل حتى الآن.

9- طريق 5 حديث

وجه الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ دمياط، تعليماته لمسؤولى الهيئة العامة للطرق والكبارى بدمياط، برفع كفاءة يعد طريق 5 حديث دمياط المنصورة الشرقى الذى يخترق قرى مراكز فارسكور والزرقا ودمياط من آخر وأسوء طرق المحافظة وخلال الايام الماضية وجه الدكتور اسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط بصيانة قطاعات الاسفلت المنهارة بطريق 5 حديث "دمياط - الزرقا - المنصورة"، نظرا لخطورته على حياة مستخدمية بعد الحوادث العديدة التى شهدها الطريق وينتظر هذا الملف " ميخائيل" لكى تضع حلا جذريا لأقدم وأسوء طرق المحافظة.

10 - ميناء الصيد

يعد مشروع ميناء الصيد البحرى بعزبة البرج واحدا من المشروعات القومية والاستثمارية التى تسعى المحافظة لتنفيذها فى مدينة عزبة البرج التى تضم ما يقرب من 65% من الأسطول البحرى المصرى ويعمل معظم سكانها فى مهنة صيد الأسماك وما يترتب عليها من مهن آخر ى وتقع الارض المقترحة لإنشاء الميناء على بعد 8 كم شرق عزبة البرج على البحر المتوسط على مساحة 1160 فدانا ويتكون المشروع من أحواض أرصفة، مصانع للثلج، بناء وإصلاح السفن، خدمة تموين السفن، تصنيع الأسماك، مخازن، مساكن للإقامة، مستلزمات صيد

ويحلم الصيادين بإتمام هذا المشروع الصناعى الخدمى المتكامل وبخاصة مع افتقار المنطقة إلى مشروعات كبيرة متكاملة لخدمة الصيادين وصناعة الأسماك وملحقاتها وصيانة المراكب واليخوت.

ويأمل الصيادين أن يتحقق هذا المشروع عقب تولى "ميخائيل " مهام المحافظة وبخاصة وان اقتصاديات المشروع عالية للغاية حيث أن تنوع المشروعات يجعل منها أسواق متبادلة لبعضها البعض، كما أن له مردودا بيئيا واقتصاديا عاليا ليس على مستوى المحافظة فحسب وإنما على المستوى القومى.

11- فندق اللسان

يعد فندق اللسان أحد المشروعات السياحية والاستثمارية العملاقة بوصفه سيصبح الفندق الوحيد الـ5 نجوم بمنطقة الدلتا

وتواصل الشركة القابضة للسياحة والفنادق أعمال التشطيب الخاصة بفندق اللسان برأس البر، ليصبح جاهزا للتشغيل العام المقبل، مما يعتبر إضافة سياحية كبيرة لمنظومة السياحة بمحافظة دمياط، لما يتميز من موقع عالمى ليس له مثيل، وخاصة وأن الفندق محصورا بين البحر المتوسط ونهر النيل وتطل كل غرفة على النيل والبحر فى أن واحد، فضلا عن وجود مجمع تجارى ومطاعم وأماكن انتظار السيارات وحمام سباحة.سداد عن المحافظة وباسمها، كما تم حساب نسبة 7% فائدة سنوية مركبة على دخل المحافظة من الفندق لمواجهة معدل التضخم.

وتواجه عمليات تشطيب الفندق عددا من المشكلات التى تنتظر "ميخائيل" للعمل على حلها.

12- ملف الصحة

ينتظر "ميخائيل " ملف شائك وهو ملف تطوير المستشفيات وإحلال وتجديد مستشفيات فارسكور المركزى واستكمال انشاءات المستشفى العام فضلا عن المشكلات التى تواجه مديرية الصحة بسبب نقص القيادات حيث لا يوجد وكيل للطب الوقائى أو العلاجى وكل من يشغل هذا المنصب بالتكليف فضلا عن الصراع التى يشغل قيادات مديرية الصحة وهو الامر الذى انعكس سلبا على مستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين.