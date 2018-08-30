وكالة الطاقة الذرية: إيران ملتزمة بقيود الاتفاق النووى

رويترز

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية فى تقرير سرى اليوم الخميس إن إيران ما زالت ملتزمة بالقيود الرئيسية المفروضة على أنشطتها النووية بموجب اتفاقها المبرم عام 2015 مع القوى العالمية الكبرى.

وفى تقريرها الفصلى الثانى منذ أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى مايو أيار الماضى أن بلاده ستنسحب من الاتفاق وستعيد فرض العقوبات على طهران، قالت وكالة الطاقة الذرية إن إيران ما زالت ملتزمة بالقيود المحددة بالنسبة لمستوى تخصيب اليورانيوم وبمستوى مخزون اليورانيوم المخصب وببنود أخرى.

وكانت الوكالة قد قالت فى تقريرها السابق فى مايو إن بمقدور إيران بذل المزيد للتعاون مع المفتشين ومن ثم "تعزيز الثقة"، لكنها لم تصل إلى حد قول إن طهران تعطيها مبررا للقلق. وتضمن تقرير اليوم الخميس الموجه للدول الأعضاء والذى اطلعت عليه رويترز تعبيرات مشابهة.