وصول محافظ الإسكندرية الجديد إلى ديوان المحافظة لتسلم مهام منصبه.. صور

الإسكندرية جاكلين منير

وصل منذ قليل الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الاسكندرية إلى ديوان عام محافظة الإسكندرية، ليتسلم مهام منصبه الجديد.

وأكد محافظ الاسكندرية الجديد، على أنه سيسعى جاهدا خلال فترة تولية المسؤلية على تنفيذ خطة الدولة للنهوض بالمحافظة، و مواجهة الأزمات المتكررة و المخاطر التى تنتج عنها، بالإضافة إلى الاهتمام بالمشروعات التنموية الكبرى والقومية التى يتم تنفيذها حاليا بالإسكندرية، ومنها مشروع تطوير محور المحمودية ومشروع بشاير الخير 2 و 3.

كما أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" على أنه يضع فى أولوياته أيضا بعض الأحياء التى تعانى من العشوائية والفقر.

يذكر أن الدكتور عبد العزيز قنصوة هو ابن من أبناء الإسكندرية، خاصة و أنه خلال المنصب السابق كعميد لكلية الهندسة و نائب رئيس جامعة الإسكندرية قد ساهم فى مواجهة العديد من الأزمات وفى التخطيط للعديد من المشروعات التنموية الكبرى بالاسكندرية.



