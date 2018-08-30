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بمشاركة العديد من الدول..

وصول عدد من القوات الأمريكية للمشاركة فى تدريبات النجم الساطع 2018

الخميس، 30 أغسطس 2018 10:55 ص
وصول عدد من القوات الأمريكية للمشاركة فى تدريبات النجم الساطع 2018 القوات الأمريكية للمشاركة فى تدريبات النجم الساطع 2018
كتب زكى القاضى
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وصلت إلى إحدى القواعد الجوية المصرية عدد من المعدات والقوات الأمريكية المشاركة فى تدريبات "النجم الساطع 2018" والتى من المقرر أن تنفذ فى الفترة من 8 - 20/9/2018 بقاعدة محمد نجيب العسكرية ومناطق التدريبات البحرية المشتركة بنطاق البحر الأبيض المتوسط.

 

وتشارك فى التدريب عناصر من القوات البرية والبحرية والجوية والقوات الخاصة لكلا من مصر وأمريكا واليونان والأردن وبريطانيا والسعودية والإمارات وإيطاليا وفرنسا، كما وجهت الدعوة لعدة دول للمشاركة بصفة مراقب فى التدريب من بينها ( لبنان، رواندا، العراق، باكستان، الهند، كينيا، تنزانيا، أوغندا، الكونغو الديمقراطية، تشاد، جيبوتى، مالى، جنوب أفريقيا، النيجر، السنغال وكندا).

 

وتهدف تدريبات "النجم الساطع 2018" إلى تبادل الخبرات وتنسيق العمل بين القوات المشتركة من الدول الشقيقة والصديقة، وتوحيد المفاهيم وصقل مهارات العناصر المشاركة، وتطوير أسلوب العمليات والتدريب على مكافحة الإرهاب والحرب غير النمطية، وتخطيط عمليات الدعم الإدارى والإخلاء الطبى، والتدريب على طرق مكافحة العبوات الناسفة، وأحدث أساليب مكافحة التهديدات التى تواجه الأمن البحرى، وتخطيط وإدارة العمليات الجوية المشتركة فضلاً على تعزيز الاستقرار فى المنطقة.

 

وتتضمن خطط التدريب عقد محاضرات نظرية وتدريبات عملية لقوات الدول المشتركة وتنفيذ مشروع مراكز قيادة مشترك يشتمل على إجراءات التحضير والتنظيم للمعركة وأعمال القيادة والسيطرة، ومكافحة أسلحة الدمار الشامل وتبادل المعلومات، كذلك تنفيذ مشروع تكتيكى مع الرماية بالذخيرة الحية، وتنظيم ندوة لكبار القادة، والتدريب على أعمال القتال فى المدن والقضاء على البؤر الإرهابية.

 

يأتى تدريب "النجم الساطع 2018" فى إطار خطة التدريبات المشتركة التى تنفذها القوات المسلحة المصرية مع العديد من الدول الشقيقة والصديقة لتنمية وتعزيز العلاقات العسكرية فى ظل الظروف التى تمر بها المنطقة، والتأكيد على عمق العلاقات العسكرية المصرية الأمريكية والشراكة الاستراتيجية الثنائية بينهما.

 


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